Haberler

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti Haber Videosunu İzle
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hayvanlarını otlatan Rahmi Erkoç’un sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 36 küçükbaş hayvan telef olurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gerekli işlemleri başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine yıldırımın isabet etmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Rahmi Erkoç'un sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi