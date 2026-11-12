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Papa 14. Leo, 20 yılı aşkın süre yaşadığı Peru'ya turun son durağı olarak ulaştı

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Papa 14. Leo, Uruguay ve Arjantin'in ardından Güney Amerika turunun son durağı Peru'ya geçti. Lima yakınlarındaki Callao Hava Üssü'nde Devlet Başkanı Keiko Fujimori tarafından karşılanan Papa, 20 yılı aşkın süre yaşadığı ülkeye dönüşünde binlerce kişilik kalabalıkla da buluştu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Uruguay ve Arjantin ziyaretlerinin ardından Güney Amerika turunun son durağı, gençlik yıllarında misyoner olarak görev yaptığı ve vatandaşlığını alarak 20 yılı aşkın süre yaşadığı Peru'ya geçti.

Papa 14. Leo, Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki Callao Hava Üssü'nde Devlet Başkanı Keiko Fujimori tarafından karşılandı.

Peru'ya varan Papa, Lima'nın tarihi merkezine uzanan güzergah boyunca ellerinde sarı-beyaz balonlar ve pankartlar taşıyan binlerce kişinin oluşturduğu coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Papa, Peru ziyaretine Lima'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle kendisini karşılayan Devlet Başkanı Fujimori ile bir araya gelerek başladı.

Fujimori ile görüşmesinin ardından Papa 14. Leo, devlet yetkilileri ve ülkede görev yapan diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelmek ve Peru'daki ilk ulusa hitabını gerçekleştirmek üzere Büyük Ulusal Tiyatro'ya (Gran Teatro Nacional) geçecek.

Papa 14. Leo, 12 Kasım'da Lima'da piskoposlarla bir araya gelecek, ardından Peru Katolik Kilisesi temsilcileriyle dua programına katılacak.

Papa, günün devamında sivil toplum temsilcileriyle ülkenin geleceğine ilişkin beklenti ve sorunları ele alacak, akşam ise gençler ve üniversite öğrencileriyle Ulusal Stadyum'da buluşacak.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti ise yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Kaynak: AA
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