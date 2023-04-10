Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını Hızlandırdı
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PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.
PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.
Saf deriden ve çeşitli renklerde yapılan sandaletler, ülkenin birçok yerinde özellikle kentli gençler arasında yaygın şekilde kullanılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel