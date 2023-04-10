Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını Hızlandırdı

PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.

Pakistan'ın Peşaver eyaletinde geleneksel sandaletleri sergileyen Pakistanlı ayakkabı ustaları, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.

Saf deriden ve çeşitli renklerde yapılan sandaletler, ülkenin birçok yerinde özellikle kentli gençler arasında yaygın şekilde kullanılıyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandaletleri raflara dizen bir Pakistanlı, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletindeki bir ayakkabı atölyesindeki sandaletler, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandalet yapan Pakistanlı bir ayakkabı ustası, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde ayakkabı köselesi taşıyan Pakistanlı bir işçi, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandalet yapan Pakistanlı bir ayakkabı ustası, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)