Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını Hızlandırdı

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını Hızlandırdı

Güncel Haberler

PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın Peşaver eyaletinde geleneksel sandaletleri sergileyen Pakistanlı ayakkabı ustaları, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

PEŞAVER, 10 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, yaklaşan Ramazan Bayramı için Pakistanlı ayakkabı ustaları, halk arasında chapli olarak bilinen geleneksel sandaletler yapıyor.

Saf deriden ve çeşitli renklerde yapılan sandaletler, ülkenin birçok yerinde özellikle kentli gençler arasında yaygın şekilde kullanılıyor.

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandaletleri raflara dizen bir Pakistanlı, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletindeki bir ayakkabı atölyesindeki sandaletler, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandalet yapan Pakistanlı bir ayakkabı ustası, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde ayakkabı köselesi taşıyan Pakistanlı bir işçi, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistanlı Ayakkabı Ustaları, Bayram Öncesi Geleneksel Sandalet Yapımını HızlandırdıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde geleneksel sandalet yapan Pakistanlı bir ayakkabı ustası, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title