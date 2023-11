ÖZGÜR ÖZEL: YARGITAY'IN KARARINA KARŞI SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'yı askıya alma girişimine, onun araçsallaştırdığı, ona destek veren, onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi direnmeye davet ediyoruz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararına karşı TBMM Genel Kurulu'nda başlatılan Adalet Nöbeti'ne destek vermek için Anayasa Mahkemesi'nin karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda protesto düzenledi. Protestoya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP'li milletvekilleri katıldı.

'BU ANAYASA BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİ'

Burada konuşan Özel, "Bu eylem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptıkları adalet oturumuna bir dayanışma eylemidir. Bu eylemi çok kıymetli buluyoruz çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz. Bu ülkede bir Anayasa var. Bu Anayasa'nın her maddesi başka bir şeyi düzenliyor. Bazı maddeler birbirini takip ediyor, tamamlıyor ama her madde başka bir şeyi düzenliyor. Bu Anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar ortak bir sözleşmeleri olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa devlet ortadan kalkmış demektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk önce o toplum sözleşmesi gereği genel seçimler hükmüne uygun olarak seçimler yapıldı. Sonra o toplum sözleşmesinin gereği genel seçimlerin kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanından sonra üçüncü gününde Meclis kendiliğinden toplandı. Dünyada parlamentoları, demokrasi parlamentosu yapan iki ilkeden bir tanesi, kendiliğinden toplanma ilkesidir. Meclis bir kraldan, bir padişahtan, bir otoriter rejimden vesayetle çağırıyla toplanıyorsa oraya demokrasi meclisi diyemeyiz. O meclislerin başka isimleri var" dedi.

'YARGITAY OLMAYACAK BİR İŞ YAPTI, ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARINI TANIMADI'

Can Atalay'ın hukuksuz yere hapiste tutulduğunu belirten Özel, "Demokrasi meclisleri demokratik seçimden sonra kendiliğinden toplanır. Yemin töreni için toplandık. Hataylılar Can Atalay'a milletvekili görevi vermişlerdi. Onun da olması gereken salonda toplandık. O, salonda yok çünkü üzerine kapı kilitliydi. Hapishane kapısı kilitliydi. Yemin töreninde en yaşlı üye Sayın Devlet Bahçeli Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu adına Can Atalay ismini okuttu en genç üyeye. Gelip yemin etmesi lazımdı. Salmadılar, edemedi. Sonra o Meclis toplandı. Komisyon seçerken 600 milletvekilinden 599'unun oyuyla, oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi, yine salmadılar. O komisyon ki herhangi bir cezaevine gidince önünde kapalı kapı duramaz ama o komisyonun üyesinin üstüne kapıyı kapalı tuttular. Bunun üzerine avukatları bu arkamızdaki Anayasa Mahkemesi'ne yeni anayasanın bir hükmü gereğince başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 'burada hak ihlali var' dedi. Salın diye Meclis'e bildirdi. Milletvekili olsun diye Meclis'e bildirdi. Bekledik gelsin, gelmedi. Salın diye ilgili mahkemeye yolladı ama o kararında direndi. Yargıtay'a yolladı, Yargıtay olmayacak bir iş yaptı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Tam bu aşamada Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin yaptığı iş karar tanımamak değildir çünkü Anayasa'nın 154'üncü maddesinin son fıkrası çok açık, 'Anayasa Mahkemesi kararları yayınlanır yargı yasama ve yürütme için bağlayıcıdır.' Bunu tanımazsanız Anayasa'yı tanımazsınız. Bir başkası da Yargıtay'ı, yetkilerini tanımaz, bir başkası Meclisi tanımaz, bir başkası Cumhurbaşkanı'nı tanımaz. O yüzden biz kendi varlığımız, Anayasa'dan aldığımız yetki birileri tarafından hiçe sayılmasın diye Meclis'te Meclis'i terk etmeme eylemi başlattık, Adalet Oturumu'nu başlattık" ifadelerinde bulundu.

'BİZ DEMOKRASİNİN TARAFINDAYIZ'

CHP il ve ilçe örgütlerinin protestolarının süreceğini bildiren Özel, herkesin protestolara destek vermesi davetinde bulunarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Ankara İl Başkanımız bir faaliyete birlikte giderken bana dedi ki, 'Sayın Genel Başkan biz Meclis'teki eylemle dayanışmak istiyoruz. Bunun için bir adalet ateşi yakmak, onun başında toplanmak, kamuoyunun dikkatini toplamak, Meclis'teki eyleme Meclis'teki Anayasa'yı savunma mücadelesine destek vermek istiyoruz' dedi. Şunun için önemsiyorum. Bundan sonra 81 ilimizdeki, 973 ilçemizdeki örgütlerimizi Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, tüm inisiyatifleri Anayasa'ya sahip çıkmaya, Meclis'teki oturuma destek vermeye ama yakacakları ateşin başında, ama yapacakları insan zincirleriyle ama gençlerin yaratıcılığıyla ortaya koyacakları farklı eylem biçimleriyle Türkiye'nin dört bir yanında sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, muhalifleri; sadece muhalifleri değil, Anayasa'ya saygılı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Anayasa'ya sahip çıkmaya, Anayasa'dan yetki alan tüm kurumlara sahip çıkmaya ve bir darbe girişimine karşı Anayasa'nın ve Cumhuriyet'in yanında yer almaya davet ediyorum. Çünkü karşımızdaki kötücül akıl darbe girişimindeydi. Biz ilk başta Meclis Başkanı'na 'Toplanalım' dedik, 'Olur' dedi. 'AK Parti de MHP de gelsin, HDP de, İYİ Parti de gelsin, Saadet de gelsin, Meclis'teki bütün partiler gelsin kendi Meclis'imize sahip çıkalım' dedik. Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. AKP Genel Başkanı yurt dışındaydı. Aynı 15 Temmuz darbe gecesi olduğu gibi nasıl birileri darbenin seyrine baktılar, kazansaydı darbenin yanına geçeceklerdi, kaybedince bu tarafta durdular. Ona çok benzer bir tavırla bir baktık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı darbecilerin başına geçmiş. Madem ki sen darbenin tarafındasın, biz demokrasinin tarafındayız. Tayyip Erdoğan, bundan sonra senin gibi bir darbecinin tam karşısındayım."

'SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ'

Yargıtay'ın bu kararına karşı direnmeye devam edeceklerini bildiren Özel, "Gençler, geleceğinize sahip çıkmak için. Kadınlar, seçme seçilme hakkı başta olmak üzere, miras hukuku başta olmak üzere, sizi eşya gibi görüp sahiplendirmek isteyen şu anda dört vekili olan ama Cumhur İttifakı'nın parçası olan bir grubun karşısında haklarınızı korumak için, kadının yaşam hakkını korumak için, miras hakkını korumak için, kadının tüm kanunlardan gelen haklarını korumak için, nafaka hakkını korumak için Anayasa'mıza ihtiyacımız var. Emekçileri, emeklileri, bu ülkedeki herkesi Anayasa'ya sahip çıkmaya yaratıcı eylemlerle, dayanışma eylemleriyle eylemi, mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'yı askıya alma girişimine, onun araçsallaştırdığı, ona destek veren, onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi direnmeye davet ediyoruz" diye konuştu.