Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti (2)

ÖZEL: HEPİMİZ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ, BUNDAN ONUR DUYUYORUZ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettikten sonra şehir merkezine geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi önünde vatandaşlara seslendi. Özel, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ne ziyaretin önemini vurgulayarak, " Çanakkale'ye gelince ilk olarak gidip o görevi yapmadan çalışmaya başlamaz Cumhuriyet Halk Partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 ay boyunca görev yaptığı ve bütün dünyanın onu tanıdığı, Mustafa Kemal açısından son derece önemli, Türkiye tarihi açısından son derece önemli, 18 Mart 1915 Deniz ve 9 Ocak 1916 Kara Zaferlerini kazandığımız 59 bin 408 şehit verdiğimiz ama Çanakkale geçilmez dediğimiz toprak altında koyun koyuna 81 ilden 59 bin 408 evladımızın, atamızın, dedemizin yattığı o abideye gururla gittik. ve o abide de meçhul askeri gördük. Meçhul askerin, mezarının başında duamızı okuduk. ve orada bir kez daha Çanakkale'den gururla hatırlatmak isteriz ki dünyanın dört bir yanından paralı askerler olarak gelmiş, dünyanın öbür ucundan kalkmış Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelmiş ve burada hayatını kaybeden askerler için 1934'te Anzak Gününde anneler buraya geldi. O gün Gazi Mustafa Kemal onlara hitaben bir mesaj yolladı, okuttu, yayınlattı. O mesajı nasıl bir atanın Cumhuriyeti olduğumuz, nasıl bir Mustafa Kemal'in askerleri olduğumuzu hatırlatmak için bir kez daha tekrar etmek isterim. 'Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklar. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşturlar.' Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e oradan bu mesaj dinleyen anneler 'Madem ki evlatlarımızı bağrına bastın, sen de bizim atamızsın demiştir' Ata'mızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bundan onur duyuyoruz" dedi.

'İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ARTIK BAŞLATTIK, DURMAKSIZIN YÜRÜYECEĞİZ, DURMAKSIZIN'

Siyaset anlayışı gereği kimseye hakaret etmediklerini söyleyen Özel, "Kimseyle lüzumsuz kavgalara tutuşmayız. Çünkü biliriz ki lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz didişmeler dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede bütün milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz 6 ay boyunca büyük bir kampanyayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluğu nasıl yöneteceğini değil, yok edeceğini, tarımı nasıl içine düştüğü bu durumdan kurtaracağını, ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi, Milli Eğitimdeki müfredatından, fiziki şartlara, atanmayan öğretmeninden, tüm sorunlarına kadar nasıl çözeceğimizi tüm Türkiye'de seferberlik halinde, toplantılarla çalışacağız, dinleyeceğiz, anlatacağız ve iktidar yürüyüşümüzü artık başlattık, durmaksızın yürüyeceğiz, durmaksızın" diye konuştu.

'KURULDUĞU GÜN GİBİ BUGÜN DE CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yayınlanan 3 ankette de birinci parti olarak çıktığını söyleyen Özel, "Yine kurulduğu gün gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Size söz vermiştim. Demiştim ki; nasıl Ecevit 1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisini doğru tarif eden, sorunları gören, çözüm önerilerini halkın anlayacağı dilden konuşan, dünyada esen rüzgarları da arkasına alan yönetim anlayışıyla, nasıl Ecevit girdiği 2'si yerel, 2'si genel 4 seçimden de partisini birinci parti çıkardıysa söz veriyorum biz de bu genç ekibimizle, inançlı ekibimizle artık seçim kaybetmeyeceğiz demiştim. 31 Mart akşamı saat 19.00 olmadan yani Çanakkale'de sandıklar kapandıktan 2 saat geçmeden, eskisi gibi bir mesaj almadılar. Sandık görevi yapanlar var mı? Her biriniz benim kahramanlarımsınız. Mesaj geldi onlara. Eskisi gibi iktidar tarafından partimiz için kötü haberler alacaksınız, moralinizi bozmayın. Sandığı terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları kaybetmeyin mesajı atmadık. O gün biz şu mesajı hazırlamıştık, o mesajı attık. Arkadaşlar, demokrasi kahramanı sandık görevlilerimiz birazdan Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandıkları terk etmeyin ıslak imzalı tutanakları getirmeden evinize gitmeyin. Aldın mı bu mesajı? Aldın mı? Aldın mı? Bu mesajı yine alacaksınız. Artık kaybetmeyi değil, kazanmayı, artık ana muhalefet olmayı değil, birinci parti olmayı ve bu milletin yüzünü güldüren parti olmayı konuşuyoruz. Bunu başaracağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Unutmayın birileri bizi iç tartışmalara çekmek isteyebilir. Birileri CHP aday tartışması yapsın isteyebilir. Birileri CHP'nin içi karışsın isteyebilir. Ancak biz sadece ve sadece milletin derdiyle dertleneceğiz. O derde çare söyleyeceğiz ve diyeceğiz ki her derdin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu güzel Çanakkale'yi selamlıyoruz sizi ve çok seviyoruz. Birlikte başardık, birlikte başaracağız. Yaşasın Çanakkale, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın kurulacak halkın iktidarı. Kimse korkmasın. Biz güçlüyüz, biz başaracağız. Halk kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, Türkiye kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak. Çanakkale'den tüm Türkiye'yi selamlıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz Sağ olun, var olun" dedi.