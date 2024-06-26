Özgür Özel: "Kıbrıs'ın Haklı Davasını Takip Etmeye, En Barışçıl Çözüm İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Özel, ortak basın toplantısında; "Bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasını takip etmeye, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik olarak en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerden sonra her ikimiz de partilerimizi ülkelerimizde iktidar yapmak istiyoruz. Biz kardeş partiler olarak ülkelerimizde iktidar olduğumuzda hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde KKTC CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. İki lider görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel: "KKTC ile Türkiye ilişkilerini değerlendirdik"

Özel, şunları söyledi:

"CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldik. Kendilerini Kuzey Kıbrıs'a gittiğim 15 Kasım günü, Lefkoşa'da ziyaret etmiştim. Hem değerli heyetleriyle çok faydalı bir çalışma toplantısı gerçekleştirmiş hem de akşam bir yemekte kendilerinin misafiri olmuş ve süreci bütünüyle değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Kendileri bugün bize iadeiziyarette bulundular ve bu iadeiziyaret sırasında Sayın Genel Başkanımıza, Dış İlişkiler Sekreteri Sayın Fikri Toros eşlik etti. Sayın İlhan Uzgel ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede; KKTC ile Türkiye ilişkilerini, partilerimiz arasındaki ilişkileri ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Kıbrıs'a yapacağımız ziyareti değerlendirdik.

"Törenlerden bir-iki gün önce Kıbrıs'a gideceğiz"

Bu sene 50'nci yılını kutlayacağımız etkinliklerde birlikte olacağımız Kıbrıs Barış Harekatı, partimizin Üçüncü Genel Başkanı, Başbakan Bülent Ecevit'in yönetiminde gerçekleşmişti. O dönemden bugüne hala daha hayatta olan üç sayın bakan o kabineden. Bakanlardan CHP'li olan Sayın Önder Sav ve Sayın Erol Çevikçe ile telefonda görüşerek kendileriyle birlikte Kıbrıs'a gitme arzumuzu ifade ettik. Her ikisi de bundan büyük memnuniyet duydular. Yalnız Sayın Çevikçe, sağlık sorunları nedeniyle böyle bir seyahate imkanının olmadığını ifade etti ve kendisinin, Önder Bey'in şahsında temsil edilecek olmasından büyük bir memnuniyet duyacağını söyledi. Sayın Önder Sav davetimizi kabul ettiler ve CHP heyeti olarak törenlerden bir ya da iki gün önce Kıbrıs'a gideceğiz. Yine Kıbrıs'ta daha önce olduğu gibi protokol gereği yapmamız gereken tüm ziyaretleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğiz. Daha önceki cumhurbaşkanları ile başbakanlarla ve Kıbrıs'ta bir araya gelip sohbet etmekten keyif alacağımız tüm dostlarımızla bir arada olmayı ümit ediyoruz.

"Partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız"

Elbette ki CTP'nin de Kıbrıs ziyaretimizde çok önemli bir yeri olacak. Biz Sayın Başkan ile kişisel hukukumuzun ötesinde, partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. Sadece karşılıklı ziyaretlerle değil, bugün bile AKPM'de partilerimizin temsilcileri ülkelerimizin çıkarına, Kıbrıs'ın çıkarına birlikte mücadele veriyorlar. Bugün dahil Strazburg'da birlikte çalışıyorlar biz de onların çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yine her iki parti, Sosyalist Enternasyonal'de birlikte temsil ediliyorlar. Oradaki dayanışmamız son derece kıymetlidir.

"Kıbrıs'ın haklı davasını takip etmeye, en barışçıl çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasını takip etmeye, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik olarak en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'de Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Önümüzdeki seçimlerden sonra her ikimiz de partilerimizi ülkelerimizde iktidar yapmak istiyoruz. Biz kardeş partiler olarak ülkelerimizde iktidar olduğumuzda hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine yürekten inanıyoruz. Kardeşliği savunan, barışı savunan ve her zaman iyi ilişkileri savunan iki taraf olarak ben bugün burada Sayın Genel Başkanımızı ağırlamaktan büyük keyif duyduğumu ifade etmek isterim. Kendisine bir kez daha nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Tufan Erhürman: "Aramızdaki temaslar, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkileri ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli"

Erhürman ise şöyle konuştu:

"Ben de Sayın Genel Başkan'a hem nazik davetleri hem de sergiledikleri misafirperverlik için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Aslında bu teşekkür sadece bugüne ilişkin değil, Sayın Genel Başkan genel başkan olmasının hemen ardından Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette partimizi ziyaret etti. O akşam yemek davetimizi kabul etme lütfunda bulundu, birlikte olduk. Tabi iki parti, Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi aslında siyasi anlamda kardeşler partiler, Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler. Dolayısıyla bizim aramızdaki temaslar, Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkileri ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli. Biz CTP olarak hep doğru zeminde çok iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunuyoruz Türkiye Cumhuriyeti ile ve iki halk arasında. Dolayısıyla partilerimizin bu yöndeki girişimlerimiz de buna çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.

"İki partinin konuşacağı ve görüş alışverişinde bulunacağı Kıbrıs'la ilgili çok önemli konuları var"

20 Temmuz'da da biz onları Kıbrıs'ta misafir edeceğiz ve eminim, ilişkilerimiz daha da gelişerek bundan sonra devam edecek. Elbette iki partinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere konuşacağı ve görüş alışverişinde bulunacağı Kıbrıs'la ilgili çok önemli konuları var. Hem Kıbrıs'ı hem Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli konular var. Eminim ki bu görüş alışverişi ve istişare sürecinin sonucunda, meselelere çok doğru çözümleri hep birlikte üretme fırsatımız da bulacağız. Hem yurt dışındaki temsiliyet açısından hem de meselelerin çözümü açısından iki partinin yaptığı istişaresi ve işbirliği, iki toplum ve iki halk açısından da son derece önemlidir diye düşünüyorum."