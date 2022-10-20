Özgür Özel: Adam Yer Altında 40 Milyon Ton Bakır Piyangosu Bulmuş. Kim? Bilal Erdoğan'ın Yakın Arkadaşı ve Şeref Cengiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Elazığ'daki bakır madeni ihalesine ilişkin, "İhaleyi Port Madencilik almış. Kimdir Port Madencilik? Halil İbrahim Bacacı'nın, yani Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşının. Ve son zamanlarda birçok ihalede, şirket satın almada adını duyduğumuz kişidir. Bu ihaleden üç gün önce, şirketin yarısını Şeref Cengiz'e satmışlar. Şimdi AK Parti'ye emanet ettik ya gazetede de çıktı ya mahkemeye de verildi ya ‘Cengiz Holding almasın’. Ama Cengiz Holding'e verecekler, Port Madencilik'in yarısını ihaleden üç gün önce satın almışlar... Adam yer altında 40 milyon ton bakır piyangosu bulmuş. Kim buluyor? Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı ile onunla zorunlu ortak Şeref Cengiz" dedi. İhale öncesi 30 milyon ton rezerv belirlendiğini söyleyen Özel, “İddia o ki bütün sondajlar tamamlandığında bu 70 milyon tonun 100 milyon tonu da aşabileceği iddia ediliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Elazığ'daki bakır madeni ihalesine ilişkin, "İhaleyi Port Madencilik almış. Kimdir Port Madencilik? Halil İbrahim Bacacı'nın, yani Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşının. ve son zamanlarda birçok ihalede, şirket satın almada adını duyduğumuz kişidir. Bu ihaleden üç gün önce, şirketin yarısını Şeref Cengiz'e satmışlar. Şimdi AK Parti'ye emanet ettik ya gazetede de çıktı ya mahkemeye de verildi ya 'Cengiz Holding almasın'. Ama Cengiz Holding'e verecekler, Port Madencilik'in yarısını ihaleden üç gün önce satın almışlar... Adam yer altında 40 milyon ton bakır piyangosu bulmuş. Kim buluyor? Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı ile onunla zorunlu ortak Şeref Cengiz" dedi. İhale öncesi 30 milyon ton rezerv belirlendiğini söyleyen Özel, "İddia o ki bütün sondajlar tamamlandığında bu 70 milyon tonun 100 milyon tonu da aşabileceği iddia ediliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında Elazığ'daki bakır madeni ihalesi sürecinde yaşananları anlattı.

Özgür Özel, ihaleye ilişkin şunları söyledi:

"İHALE İLGİLİ BİR KAPALI ZARF BANA, BİR TANESİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NE: Meselenin kendisi şudur; Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol, mart ayında, yapılacak, yaklaşmakta olan bir ihale ile ilgili bir zarfı, kapalı olarak bir tanesini bana, bir tanesini AK Parti Grup Başkanvekili'ne emanet etti.

İHALE CENGİZ HOLDİNG'E VERİLECEK: Elazığ'da bir bakır madeni ihalesi var. Bunun içinde, onun içinde, ihaleyi alacak firma yazıyor. 'Bunu size emanet ediyorum, günü gelince açarsınız' dedi. Dün ben onu canlı yayında, tutanak altında, tüm Türkiye'nin gözü önünde Meclis'te açtım. İçinde şu çıktı; 'Bu ihaleyi Cengiz Holding alacak'. Hatta bunlar hem Elazığ'da yerel bir gazetede 'İhale Cengiz Holing'e verilecek' hem de Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği'nin yapmış olduğu yasal başvuru, mahkemeye aynı şey geçiyor.

İHALEYİ PORT MADENCİLİK ALMIŞ. İHALEDEN ÜÇ GÜN ÖNCE ŞİRKETİN YARISINI ŞEREF CENGİZ ALMIŞ: İhalenin kime verildiğine baktık. İhaleyi kim almış? Port Madencilik almış. Kimdir Port Madencilik? Halil İbrahim Bacacı'nın, yani Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşının. ve son zamanlarda birçok ihalede, şirket satın almada adını duyduğumuz kişidir. Haber nerededir? Bu ihaleden üç gün önce, şirketin yarısını Şeref Cengiz'e satmışlar. Şimdi AK Parti'ye emanet ettik ya gazetede de çıktı ya mahkemeye de verildi ya 'Cengiz Holding almasın'. Ama Cengiz Holding'e verecekler, gidiyorlar Port Madencilik'in yarısını ihaleden üç gün önce satın almışlar.

30 MİLYON TON REZERV VAR DİYE DÜŞÜNÜYORLAR, DÜZELTMİŞLER 70 MİLYON TON: Bu, işin şüpheleri haklı çıkartan tarafı. Ama ihaleye girmek için bir teminat yatacak. Kaç para? 2 milyar. Bu ne, kim verecek 2 milyarı? Kim bulacak teminat mektubunu? İki şirket bulabilmiş. ve bu şirketlere maden veriyorsunuz. Ne kadar maden var? Maden çıkartmak için ihaleye giriyorum, bana diyorsunuz ki '30 milyon ton rezerv var'. O ana kadar sondajların yüzde 35'i bitmiş. İhale yapılıyor. İhaleyi, o günkü parayla 150 milyon dolara, bugünkü parayla kurdan dolayı 119 milyon dolara alıyor, 30 milyon ton rezerv var diye düşündüğünü. O günden bugüne sondajlar sürüyor ya düzeltmişler şimdi, 70 milyon ton rezerv.

BİLAL ERDOĞAN'IN YAKIN ARKADAŞI İLE ŞEREF CENGİZ, PİYANGO BULMUŞ: Adam yer altında 40 milyon ton bakır piyangosu bulmuş. Kim buluyor? Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı ile onunla zorunlu ortak Şeref Cengiz. İddia o ki bütün sondajlar tamamlandığında bu 70 milyon tonun 100 milyon tonu da aşabileceği iddia ediliyor. ya babanın malı olsa böyle satar mısın? İnsanda biraz utanmak olmaz mı? Bakın, iddia şu; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ihale ile yapılacak en büyük yolsuzluğu ile karşı karşıyayız. Hepimizin olan 100 milyon ton bakır rezervini, 30 milyona göre fiyat verdiğiniz, 2 milyarlık da teminat isteyip ihaleye herkesi uzak tuttuğunuz bir ihalede, yandaş Cengiz Holding'e vermişler. Bundan daha iyi ballı börek bir iş olamaz.

YOLSUZLUĞU ADIM ADIM, GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDECEĞİZ: Şimdi 119 milyon dolara dünyanın en ucuz bakırını çıkaracak, satacak. Gürsel Erol, konuyu ilk günden beri hassasiyetle, titizlikle takip ediyor. Çünkü Elazığ'ın, Türkiye'nin, hepinizin hakkıdır. Burada bedavaya verilen bakır madeni, AK Partilinin de MHP'linin de hatta onların doğmamış çocuklarının da hakkının olduğu bir şey. Bu yolsuzluğu adım adım, günü gününe takip edeceğiz. Milletin bu varlığını bu yamyamlara yedirmeyeceğiz. Bundan herkes emin olabilir."

Gürsel Erol ise şöyle konuştu:

"REZERV STOKU 30 MİLYAR DOLAR: Bu, Cumhuriyet tarihimizin maden olarak en yüksek bedelle ihale edilen maden alanı. Buradaki yaklaşık rezerv stoku 30 milyar dolar, bugünkü değeri. Burası, normal madencilik ihale mevzuatına göre ihale edilmiş bir yer de değil. Yani şartlar ve koşullar üç defa değişti. Üç defa iptal edildi. Sürekli, bu firmanın almasına yönelik şartlar iyileştirildi. ve bu işe iki firmadan başka insan veya firmanın girme şansı da yitirildi. Yani katılımcı şeffaf, herkesin girebileceği bir ihale yapılmadı. Ülkenin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bu dönemde, daha yeni 41 canımızı kaybederken ve oradaki insanların ülke ekonomisine katkı sağlamak adına hayatlarını bile ortaya koyduğu bir dönemde, ama ülkenin ekonomisine 30 milyar dolar bir artı değer katacak bir maden ocağının bu şekilde peşkeş çekilmesi ve kamu zararının burada yok sayılması, ilin milletvekili olarak da bizim başından beri bu işe karşı duyarlılığımızı farklılaştırdı.

KAMU ZARARI OLUŞTU: Burada şu anda kamu zararı oluşmuş durumda. Çünkü işi yerel mahkeme iptal etti. Danıştay, yerel mahkemenin kararını iptal etti. Danıştay'a bakanlıktan giden bilgiler, yanlış bilgilendirici bilgiler. Şimdi onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Nisan ve ekim ayı arasında geçen zamandan kaynaklı, paranın değer kaybetmesinden kaynaklı inanılmaz bir kamu zararı oluştu."

"DUR DENMEZSE TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK KAYNAĞINI BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMİŞ OLACAK"

Özgür Özel, son olarak, "Hepimizin hakkı olan bir parayı, normal değerinin çok çok altında, inanılmaz bir zararla özelleştirmeye çalışıyorlar. Eğer buna 'dur' denmezse Türkiye çok büyük kaynağı birilerine peşkeş çekmiş olacak. Bu ihalenin derhal iptal edilmesi lazım" dedi.