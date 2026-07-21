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Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum

Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum Haber Videosunu İzle
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
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CHP’de gözler bugünkü grup toplantısına çevrildi. Özgür Özel’in CHP çatısı altındaki son grup konuşmasını yapacağı ve yeni partiye ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından kürsüye çıkan Özgür Özel, "Her son bir başlangıçtır. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım buraya. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız." dedi.

  • Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye veda niteliği taşıyan konuşma yaptı.
  • Özel, konuşmasına 'vakti gelmiş bir vedanın hüznü' duygusuyla çıktığını belirtti.
  • Özel, yapılacak ilk seçimin akşamında tarihi bir konuşma yapacağını söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

CHP'ye veda niteliği taşıyan sözlerle konuşmasına başlayan Özel, "Her son bir başlangıçtır. Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihte çok önemli bir yer tutacağından hiçbirimizin şüphesi yok." dedi.,

"HER ŞEY BİTTİĞİNDE UNUTKAN OLMAYACAĞIZ"

Bugünleri unutmayacağını ifade eden Özel, "Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarınızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan birileri gelir geçer, unutulur, yapanın yaptığı yanına kâr kalır diye kimse düşünmesin. Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak!" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRahmi sakin sakin:

sende çöp oldun

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

İlk seçimde yüzde kırk alır en az

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

inşallah Mustafa bey daha fazlası olur inşallah.

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

komik

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

Arkandayız başkanım butlan kemal otursun orada tek başına

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Halkın adamı Özgür Özel. Çok daha iyi olacak.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevoo:

inşallah kardeşim...

yanıt1
yanıt0

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