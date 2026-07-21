Haberler

Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de özel halk otobüsünde durak tartışması sonrası şoföre penseyi silah gibi göstererek tehdit eden şüpheli polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförüyle durak nedeniyle tartışan ve yanında bulunan penseyi silah gibi göstererek tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 11 Temmuz tarihinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağı mevkiindeki durakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Gündüz idaresindeki 632 numaralı Bahçecik-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne S.D. isimli bindi. Yolcunun, otobüs kartı olmadığını söylemesi üzerine şoför Gündüz, şahsa hangi durakta ineceğini sordu. Şahsın, kendi güzergahları dışında olan ve kural gereği yolcu indirmelerinin yasak olduğu durağı söylemesi üzerine Gündüz, bu talebi reddetti. Otobüsten inmemekte bir süre ısrar eden ve bağıran şüpheli, şoför otobüsten inince küfür etmeye başladı. Araçta yolcuların bulunduğu sırada yaşanan gergin anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli, daha sonra otobüsten inerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından sürücü, polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Şüpheli silah süsü verdiği pense ile yakalandı

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.D., silah süsü verdiği pense ile birlikte İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın

Biri bu rezilliğe dur desin! İnternete düşen görüntü infial yarattı
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

Başı büyük belada! Bu canice hareketinin bedelini fena ödeyecek
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı