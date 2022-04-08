'Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Eğitim Niteliğinin Artırılması Projesi' Atölyelerinin Açılış Töreni Gerçekleştirildi

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halil Yüce ve İlker Erarslan, Çiğli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı 2018 yılı SUGA Mali Destek programından destek alan'Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Eğitim Niteliğinin Artırılması Projesi,' Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından da eş finansman desteği aldı. Projede; Çiğli, Karşıyaka, Menemen, Aliağa, Foça, Dikili, Bergama ve Kınık'tan gelen özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezinin fiziksel ve teknolojik alt yapısının geliştirilerek eğitim niteliğinin artırılması fikrinden yola çıkıldı. Aynı zamanda proje ile bu merkezlerde görev yapan öğretmenler için eğitim faaliyetleri organize edilerek mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, özel yetenekli öğrencilerin velilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılarak ailelerin eğitim-öğretim sürecine katkısının artırılması hedefleniyor. Böylece İzmir'deki özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal uyumlarının sağlanmasına katkı verilmesi planlanıyor.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, BİLSEM öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti. Proje yürütücüsü İlker Turaçoğlu proje hakkında bilgi verdi. Okul tanıtım videosunun izlenmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmasını Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Emine Ece Güleç yaptı. Güleç; okulda yapılan çalışmalar, yürütülen ulusal ve uluslararası projeler, araştırma projeleri ve yarışmalar hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında yapılan laboratuvarlarla ilgili detaylara değindi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür; ailede başlayan ve okulda gelişen eğitim sürecinin hayat tecrübeleriyle şekillendiğini belirterek kişinin kendisini çok yönlü geliştirmesinin önemine değindi. Yentür; kâinattaki en değerli varlık olan insanın çok yönlü ve derin zekâsına, öğrenme becerisine katkı sunmanın, ilham vermenin, çok yönlü olarak geliştirmelerine imkân sağlamanın eğitimcilerin vazgeçilmez görevi olduğunu vurguladı. Bu anlamda bilim ve sanat merkezlerinin değerinin altını çizen ve 21.yüzyıl becerilerine sahip, yeni bilgi üreten öğrenciler yetiştirmenin önemine değinen Yentür, ayrıca ilham veren öğretmenlerin çalışmalarına da değindi. Projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Tübitak 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri İzmir Bölge Sergisi'nde ikinci olan Yavuz Şen, Mert Ata Makinacı, Tuna Orhan vedanışman öğretmenleri Özlem Moğol'a ve Tekirdağ BİLSEM Piyano Yarışmasında birinci olan Ege Fuat Eskişar'a plaketlerini takdim etti.

Ödül töreni sonrasında, İZKA kapsamında yapılan Kimya Laboratuvarı, Robotik Atölyesi, Müzik Atölyesi ve kütüphanenin açılışı yapıldı. Robotik atölyesinde bir süre çalışmaları izleyen Yentür, öğrencilerle sohbet etti. Yentür, kütüphanede öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretime dair görüş alış verişinde bulundu.

Bültenler / Güncel