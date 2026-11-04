ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan 2027'de sona erecek uygulama, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçları kapsıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlıkları süren konuya ilişkin genelge, yakın zamanda uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek

(Arife Yıldız Ünal/Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

2 - Gözlemci ülkeden ev sahibi ülkeye Türkiye'nin iklim diplomasisi tarihi

Paris Anlaşması'nı 22 Nisan 2016'da imzalayan Türkiye, anlaşmaya 10 Kasım 2021'de taraf oldu ve 5 yılda bir UNFCCC Sekreteryası'na her seferinde daha iddialı azaltım hedefleri ve isteğe bağlı olarak iklim değişikliğine uyum hedefleri içerecek şekilde Ulusal Katkı Beyanı sunmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uluslararası alanda atılan adımlar, Türkiye'nin iklim diplomasisi gündemlerinden birini oluşturdu

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

3- Togg T10X otomobil pazarındaki liderliğini üçüncü aya taşıdı

Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ve eylül aylarındaki pazar liderliğini ekimde de sürdürdü

Elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı geçen ay yüzde 22,3 olurken, bu dönemdeki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki artış devam etti

(Ali Canberk Özbuğutu/Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

4- Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu COP31'de tanıtılacak

Karbonsuzlaşma yatırımları yeşil hidrojen, karbon yakalama, enerji verimliliği, yenilenebilir elektrik ve iklim teknolojileri temaları altında toplandı

Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasının Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'na katılması öngörülürken bu kurumların platforma resmen taraf olacağı imza töreninin de COP31'de gerçekleştirilmesi planlanıyor

(Zeynep Duyar/Mert Davut/Ankara)

5- Çiftçilere 9 ayda yaklaşık 115,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Desteklerin yüzde 73,3'ü bitkisel üretim, yüzde 23,5'i hayvansal üretim, yüzde 2,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine yönelik oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- COP31'in Türkiye-Hollanda deniz üstü rüzgar enerjisi işbirliğine ivme kazandırması bekleniyor

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Alle Dorhout:

"İki ülke, deniz üstü rüzgar enerjisi alanındaki işbirliğini desteklemek amacıyla bir niyet beyanı üzerinde çalışıyor"

"Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeli kapsamında gerçekleştirmeye hazırlandığı ilk deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesine ilişkin hazırlıkları yakından takip ediyoruz"

(Duygu Alhan/Ankara)

7- Mısır fiyatları ekimde 40 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti

Mısırın kile başına fiyatı ekimde yüzde 10,6 düşerek Haziran 2023'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Mısır fiyatları, ABD'de hasadın artması, ihracat verilerinin zayıflaması ve Karadeniz'de olası bir ateşkesin bölgedeki arz kesintilerini hafifleterek ihracat akışlarını iyileştirebileceği beklentileriyle eylül ayında yaklaşık 5,50 dolarla gördüğü üç yılın zirvesinden keskin biçimde geriledi"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Türkiye komşularına 10 ayda 23,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yönelik ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,5 milyar dolarla Irak oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

9- AFAD Başkanı Pehlivan Brüksel'de Türkiye'nin afet yönetimi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti:

"Hemen hemen bütün ülkelerle zaten iletişim halindeyiz. Onların temsilcileri özellikle bu foruma katılanlar bizimle her geçen gün daha fazla iletişim içerisinde olmak istiyorlar, anlaşmalar yapmak istiyorlar"

"Biz AFAD olarak ülkemizde İçişleri Bakanlığı'mızın bünyesinde, bütün ilgili bakanlıklarımızla, kurum kuruluşlarımızla, iletişim içerisinde, koordinasyon içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde bu işleri yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz ve zaman zaman da bu tecrübeleri bu platformlarda aktarmaya sürdüreceğiz"

(Selen Valente/ Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türkiye'de kadavradan organ bağışında Giresun ilk sırada

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal:

"Türkiye genelinde bir milyon nüfus başına düşen organ bağışlama (PMP) oranı 5 civarındayken, bu oran il bazında Giresun'da 25, Balıkesir'de 15,57 çıktı. Bölge bazında ise en yüksek oran 11,5 ile Bursa bölgelerinde, en düşük oran da 1 ile Erzurum ve 1,2 ile Diyarbakır bölgelerinde görüldü. Çok büyük fark var. Ama olmaz mı? Olur. Bizim buradaki amacımız Türkiye'de bu işin yapılabileceğini göstermek"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş, Avrupa'da 268. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 267 maçın 104'ünden galip ayrıldı

Kara Kartallar, Avrupa kupalarında deplasmanda 134. kez mücadele edecek

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Grafikli)

12- Trabzonspor, Avrupa kupalarında 160. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 159 maçta 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşadı

Karadeniz ekibi, 27 yıl sonra bir Alman takımı ile karşı karşıya gelecek

(Selçuk Kılıç/Trabzon) (Grafikli)

13- Aleksey Batrakov, Galatasaray kariyerine görkemli bir başlangıç yaptı

Rus oyuncu, sarı-kırmızılı takımdaki son 6 maçında 5 gol kaydetti

Dün Stuttgart'ın filelerini 12. ve 15. dakikalarda sarsan Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Batrakov, ayrıca 21 yaş 147 günle sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol birden atan en genç oyuncu oldu

Genç oyuncu, Jardel ve Victor Osimhen'in ardından sarı-kırmızılı formayla bir "Devler Ligi" sezonunda en az 4 kez ağları havalandıran üçüncü yabancı olmayı başardı

(Can Öcal/İstanbul)

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Kaynak: AA