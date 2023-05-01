ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 MAYIS 2023

6 Nisan 1920

1- Sermaye piyasaları " Türkiye Yüzyılı"na yeni projelerle girecek

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül:

"SPK olarak Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında ekonomide sermaye piyasasının payını artırma ana hedefiyle dijital finansal hizmetler, sürdürülebilirlik, katılım finans, finansal okuryazarlık, Risk Merkezi Platformu alanlarında önemli projeleri devreye alacağız. İstanbul Finans Merkezi de bunun 'ana üssü' olacak"

"Kurul olarak halka arz başvuruları başta olmak üzere tüm hizmetlerimizi elektronik ortama taşıyoruz. Başvuru sahipleri bütün süreçleri şeffaf bir şekilde elektronik ortamda takip edebilecek"

"Oluşturacağımız Risk Merkezi Platformu ile piyasa 7/24 gözetim altında olacak, yılın ikinci yarısında platformu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece piyasanın farklı alanlarında doğabilecek risk unsurları tek bir merkezde toplanıp, zaman geçirmeksizin anlık inceleme yapılacak ve gerekli önlemler alınacak"

(Merve Özlem Çakır-Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

2- İstanbul Finans Merkezinin tamamı kısa sürede açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan:

"Orası bizim tahminimizden hızlı dolacak. Yabancı ilgisinin de olduğunu söyleyeyim, daha da artacaktır"

"Milli Fintek Strateji Belgemiz var, onu yakın zamanda açıklayacağız, Cumhurbaşkanı'mız duyuracak. Onun ardından İstanbul Finans Merkezi içinde Finans ve Teknoloji Üssü kuruyoruz"

(Deniz Çiçek-Ömer Faruk Cebeci/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Türkiye'nin ham çelik üretimi depremlerin etkisiyle ocak-mart döneminde yıllık yüzde 21,5 azaldı

Yılın ilk çeyreğinde ham çelik üretimi 7,4 milyon ton oldu

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Üretim ve ihracat rakamlarının nisan ve mayıs aylarında kademeli bir şekilde iyileşme sürecine girmesi, hazirandan itibaren ise istikrar kazanarak 2022 üretim seviyelerini geride bırakması beklenmektedir"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Antalya ilk 4 aydaki ziyaretçi sayısıyla turizmde rekor sinyali verdi

Rekor senesi 2019'un ilk 4 ayında yurt dışından 1 milyon 560 bin 862 kişinin hava yoluyla geldiği Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-28 Nisan döneminde 1 milyon 686 bin 284 kişi uçakla seyahat etti

Vali Ersin Yazıcı:

"Havaalanında artık hafta sonları 40-45 binleri görmeye başladık, hafta içinde de günlük 30-35 bin arası yabancı turist girişleri oluyor. Pik yılımız olan 2019'u yakalamayı hatta geçmeyi umut ediyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Depremden etkilenen Arsuz'da hasar gören turistik tesisler onarılıyor

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan:

"Arsuz, maviyle yeşilin buluştuğu dünyanın ender yerlerinden bir tanesi. Doğası bozulmamış, tabiatla iç içe olan bir kentimiz. Arsuz'da birçok müessese tadilatlarını yapmaya başladı. Yaz sezonuna hazırlanıyor"

(Halil Fidan-Ali Kemal Zerenli/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Avrupa ve ABD'deki şirketler, resesyon endişeleriyle işten çıkarmalara devam ediyor

Avrupa ve ABD'de alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve faiz artışlarından kaynaklanan resesyon endişeleri şirketleri yeniden yapılanmaya zorlarken, maliyetlerini düşürmek isteyen bazı şirketler de işten çıkarma yoluna başvuruyor

Uluslararası Çalışma Örgütü, Kovid-19 krizindeki istihdam kayıplarının 2025'ten önce telafi edilmesinin mümkün olmadığını belirtti

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

7- Beşiktaş, Şenol Güneş'le şampiyonluk yarışına döndü

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışında umutlarını artırdı

Deneyimli teknik adamla 2,26 puan ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, son 10 maçında mağlup olmadı

Lider Galatasaray'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin de 2 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, ligin kalan 6 haftalık bölümünde 4 maç yapacak

(Emre Doğan/İstanbul)

8- Beşiktaş, borsada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor

Beşiktaş'ın hisseleri geçen ay yüzde 41,3 arttı

2022 yılını 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, yaklaşık 2 kat artışla nisanda 11,80 liraya kadar çıktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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