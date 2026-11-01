ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Kasım 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Bölgede yaşamanın gerekliliklerini bilerek, krizlere karşı bağışıklığımızı artırmış bir şekilde istikrarımızı koruyarak, her daim büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz"

"Turizmdeki önemli hedeflerimizden biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin yanında 12 aya yayılmış turizmi gerçekleştirebilmek"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ve Güney Kore yeni ekonomik işbirliklerine odaklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay Güney Kore'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyarette enerjiden savunma sanayisine, ulaştırmadan yüksek teknolojiye kadar birçok konunun ele alınması öngörülüyor

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın 9 ayında 8,7 milyar doları buldu

(Mert Davut/Ankara)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin 24 yıllık iktidar sürecini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi:

"Geçen 24 yılda AK Parti, Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir"

"Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız çünkü Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır"

"Sivil, demokrat, çoğulcu, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak ve Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni bir anayasa bizim için olmazsa olmazdır"

(Zehra Tekeci Eser/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sosyal güvenlik sistemi reformlarla güçlendirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını ve mali sürdürülebilirliğini artırmak, sistemi daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturmak için bir dizi düzenlemeyi hayata geçirecek

Bu kapsamda çalışanların istihdamda daha çok kalması teşvik edilecek, düşük gelirli gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

5- MEB, öğrencilerin beceri düzeylerini okul tabanlı izlemeyle belirleyecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı okul tabanlı izleme uygulamasıyla öğrencilerin öğrenme çıktıları ve beceri düzeyleri tespit edilecek

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, güncel gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara uygun olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü yaklaşım doğrultusunda güncellenecek

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

6- Türkiye'de sulanabilecek arazilerin gelecek yıl 7,4 milyon hektara ulaşması bekleniyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl 61,1 bin hektar alanın daha sulamaya açılması, eski sistemlerin modernizasyonuyla borulu sulama sistemlerinin artırılması ve önemli miktarda su tasarrufu sağlanması hedefleniyor

2027'de 180 bin hektar alanda toplulaştırma çalışması başlatılması ve 603 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Türkiye'nin "kritik teknoloji" ihracatı 9 ayda 86,4 milyar doları buldu

Ocak-eylül döneminde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 7,4 milyar dolar, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 79 milyar dolar oldu

En fazla ihracat, yüksek teknolojili ürünlerde 3 milyar dolarla "bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler", orta-yüksek teknolojili ürünlerde 29,2 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları" alanlarında yapıldı

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

8- Kamu ve özel sektör TÜRKSAT SORGU ile siber risklere karşı koruma altına alınacak

Yeni nesil bilgi güvenliği yönetim platformu SORGU ile siber riskler önceden tespit edilerek denetim süreçleri etkinleştirilecek, olası güvenlik zafiyetleri henüz bir ihlal yaşanmadan tespit edilecek

Yerli ve milli SORGU'nun, bilgi güvenliği süreçlerinin tek merkezden yönetilmesine ve olası siber tehditlere karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak"

"Düzenleme, ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar sürecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

10- Türkiye ile Kazakistan ticarette 15 milyar dolarlık hedefe odaklandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce:

"Hedefe ulaşmak için ticarete konu olan ürünleri çeşitlendirmemiz, karşılıklı pazar erişimini kolaylaştırmamız ve daha fazla firmayı ikili ticarete dahil etmemiz gerekiyor"

"Türk Devletleri Teşkilatını, ortak tarih ve kültür bağlarımızı ekonomik ve ticari işbirliğine dönüştürebileceğimiz önemli bir platform olarak görüyorum. Üye ülkelerin doğal kaynakları, üretim kabiliyetleri ve farklı pazarlara erişim imkanları birbirini tamamlıyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

11- Emtia piyasalarında faiz beklentileri değerli metalleri baskıladı

Altının ons fiyatı, hafta içinde 3 bin 870,3 dolarla bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından haftayı 3 bin 876 dolardan tamamladı

Buğday fiyatları, Rusya'nın Azak Denizi'nden tahıl sevkiyatına yeniden izin vermesinin ihracatın artacağı beklentisini güçlendirmesiyle geriledi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Yargıtay, "çakal" sözcüğünü hakaret saymadı

Yargıtay, "çakal" sözcüğünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" olduğunu belirterek, hakaret olmadığına hükmetti

(İsmet Karakaş/Ankara)

13- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

14- Bağımlılık mücadelesinde tanışıp aile oldular, şimdi başkalarına umut oluyorlar

Konya'da 16 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtulan Oğuz Şahin ile medikal ilaç bağımlılığını yenmeyi başaran Neslihan Şahin, yuva kurup çocuklarını büyütürken bir taraftan da rehabilitasyon gördükleri dernekte bağımlılık danışmanlığı yapıyorlar

Oğuz Şahin, bağımlılık sürecini "Ya ölümle ya da suçla burun burunaydım." diye ifade ederken Neslihan Şahin ise "Bu hayattan kurtuluş var. Bizler bunun örneğiyiz." diyerek bağımlılıkla mücadele edenlere umut verdi

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu ve eşi bir görme engellinin yol arkadaşını yetiştiriyor???????

Başkonsolos Daan Huisinga ve eşi Anne Huisinga-Paret, konsoloslukta bir yıl boyunca misafir edecekleri rehber köpek adayı Labrador cinsi Mayıs'a "Otur", "Yat", "Bekle" ve "Gel" gibi temel komutları öğretiyor, onu kalabalık ortamlara ve toplu taşıma araçlarına alıştırıyor

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga:

"Büyüdüğünde sorumluluk sahibi, becerikli bir köpek olacağını biliyoruz. Bir görme engellinin hayatına dokunacak olması, hayatını güzelleştirecek olması bizi çok mutlu ediyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Göztepe, Süper Lig'de 4 haftadır kazanıyor

Bu sezon 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 15 puana ulaştı

Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezonki 3. dış saha galibiyetini aldı

(Mustafa Güngör/İzmir)

17- Avrupa şampiyonu milli bocceci Yağmur Tosun'un hedefi dünya şampiyonluğu

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan 2 altın ve 1 bronz madalyayla dönen 16 yaşındaki milli sporcu Yağmur Tosun:

"Bir tek dünya şampiyonluğu kaldı, onu da alarak ülkemize armağan edeceğim"

(Veysel Altun/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Görmeden tırmanan Burak Sayın'ın milli takım için hedefi zirve

İzmir'de görme engelli olarak dünyaya gelen 25 yaşındaki Burak Sayın, judo ve atletizmde elde ettiği Türkiye derecelerinin ardından bu kez para tırmanışta başarı arıyor

Burak Sayın: "Yüksekliği hissediyorum. Korkmuyorum, gayet rahat çıkıyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA