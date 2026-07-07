Taşkent'te 1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "İslam Medeniyeti: Barışın, Hoşgörünün ve Aydınlanmanın Yolu" temasıyla düzenlenen 1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu başladı.

Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'nde gerçekleştirilen foruma Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden bakan ve yetkililer, ulema ve din adamları, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açılışta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan forumun açılışında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesaj okundu.

Mirziyoyev, mesajında, günümüz dünyasının çatışmalar, aşırılıkçılık, hoşgörüsüzlük ve İslamofobi gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, bu sorunların aşılmasının ancak ilim, eğitim, kültür ve yüksek ahlaki değerlerle mümkün olacağını vurguladı.

Özbekistan'ın 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ortaya koyduğu "Cehalete karşı aydınlanma" girişiminin bugün de önemini koruduğunu belirten Mirziyoyev, "Bugünün istikrarsız dünyasında yalnızca bilim, eğitim, kültür ve manevi değerler barışın, karşılıklı anlayışın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlam temeli olabilir." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, Orta Asya'nın tarih boyunca matematikten astronomiye, tıptan felsefeye kadar birçok alanda dünya medeniyetine yön veren büyük alimler yetiştirdiğini belirterek, Muhammed Harezmi, Ahmet Fergani, Ebu Reyhan Biruni, İbn Sina, Mirza Uluğ Bey, Ali Şir Nevai, İmam Buhari, İmam Tirmizi ve İmam Maturidi gibi isimlerin mirasının insanlığın ortak hazinesi olduğunu ifade etti.

Yeni Özbekistan'ın bu köklü mirası temel alarak Üçüncü Rönesans'ın inşasını hedeflediğini belirten Mirziyoyev, bu yeni kalkınma döneminin bilim, inovasyon, çağdaş eğitim ve toplumun manevi ve entelektüel gelişimi üzerine kurulduğunu kaydetti.

İslam'ın hakiki yüzünü yeniden insanlığa anlatmak tarihi bir sorumluluktur"

Açılışta Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve forum katılımcılarına gönderdiği mesajını okudu.

Erdoğan, mesajında, Taşkent'te düzenlenen 1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu'nun yalnızca Özbekistan için değil, tüm İslam alemi ve insanlığın ortak geleceği açısından tarihi önem taşıdığını belirtti.

Forumun günümüz dünyasında barış, diyalog ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine yönelik güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Ayrışmaların derinleştiği, nefret söylemlerinin ve İslamofobinin arttığı bir dönemde İslam'ın hakiki yüzünü yeniden insanlığa anlatmak tarihi bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Mesajında Maveraünnehir'in yetiştirdiği büyük alimlerin insanlık düşüncesine yön verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "İmam Buhari sahih bilginin, İmam Tirmizi hikmetin ve ahlakın, Ebu Mansur el-Maturidi ise akıl ve itidalin sembolü olmuştur. Bu miras bugün de insanlığın ihtiyaç duyduğu evrensel değerleri taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın yalnızca kendi geleceğini inşa eden bir ülke olmadığını, aynı zamanda İslam medeniyetinin barış ve kardeşlik mesajını dünyaya taşıyan tarihi bir misyona öncülük ettiğini ifade etti.

Forumun tüm İslam alemi için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Erdoğan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ev sahipliği dolayısıyla Özbek halkına selam ve muhabbetlerini iletti.

"İnsanlık, yeni bir söz, yeni bir nefes arıyor"

Zorlu, forumun açılışında ayrıca Özbekçe bir konuşma yaptı.

Günümüzde dünyanın dogmatizm ve taassup karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Zorlu, bu mücadelede ellerindeki en değerli hazinelerinden birinin İmam Maturidi'nin kendilerine miras bıraktığı düşünce sistemi ve yol haritası olduğunu söyledi.

İmam Maturidi'nin asırlar öncesinden bugüne ışık tutan güçlü bir ilmi miras bıraktığını ifade eden Zorlu, bu mirasın günümüzde de herkesi birliğe çağırdığını dile getirdi.

Konuşmasında İmam Maturidi'nin "Akıl, Allah Teala tarafından insana bahşedilen en büyük cevherdir. Akılsız ne iman sağlam olur ne de adalet tesis edilir." sözünü hatırlatan Zorlu, tüm dünyaya ilan ettikleri diplomatik vizyon ve temel ilkelerinin de bu anlayıştan beslendiğini kaydetti.

Akıl ve bilimi dışlayan, insanı cehalete mahkum eden her türlü anlayışa karşı olduklarını dile getiren Zorlu, "Maturidi yolu, Türk-İslam dünyasının en önemli manevi ve fikri kaynaklarından biridir." dedi.

Zorlu, bu toprakların yetiştirdiği büyük alimlerin insanlığa yön verdiğini belirterek, hadis ilminin önde gelen isimlerinden İmam Buhari'nin "Söz ve amelden önce ilim gelir" sözünün bugün de uluslararası ilişkiler ve işbirliği anlayışı açısından yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti.

Dünyanın acımasız güç mücadeleleriyle sarsıldığına ve küresel düzenin büyük bir sınavdan geçtiğine dikkati çeken Zorlu, "İnsanlık, yeni bir söz, yeni bir nefes arıyor. İşte tam bu noktada o yeni nefes, Asya'nın kalbinden, bu kadim topraklardan ve bizlerle birlikte yükselecektir." diye konuştu.

Zorlu, Türk dünyası ile İslam aleminin ortak medeniyet mirası etrafında daha güçlü bir dayanışma geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz Maturidi'nin aklıyla güçlenecek, Buhari'nin ilmiyle aydınlanacak, Nakşibendi'nin gönül anlayışıyla birbirimize daha da kenetleneceğiz. Türk dünyası ve İslam alemi olarak birlik, beraberlik ve huzur duvarına hep birlikte sağlam tuğlalar koyacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda katılımcılara çağrıda bulunan Zorlu, aklın, ilmin ve yüksek ahlaki değerlerin yeni bir dönemin temelini oluşturması gerektiğini ifade ederek, "Gelin, aklın, ilmin ve yüksek ahlakın yeni şafağını bu mukaddes topraklardan bütün dünyaya birlikte ilan edelim." dedi.

"Forum, Türk ve İslam dünyası açısından tarihi öneme sahip"

Daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Zorlu, Taşkent'te düzenlenen Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu'nun Türk ve İslam dünyası açısından tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Forumun, dünyanın önemli gündem maddelerinden birinin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zorlu, aynı gün Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Zirvesi'nin düzenlendiğini hatırlatarak, dünyanın gözü bir yandan NATO Zirvesi'ndeyken, diğer yandan Taşkent'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştıklarına ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen temsilcilerle insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunlara nasıl ortak çözümler üretebilecekleri konusunu değerlendirme fırsatı bulduklarına dikkati çekti.

Zorlu, Türk dünyası ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine işaret ederek, "Ve inanıyoruz ki, önümüzdeki süreç gerçekten Hazar'dan Kafkaslara, buralardan Orta Doğu'ya ve Körfezlere uzanan Türk dünyasını ve İslam aleminin yeniden uyanışı ile dünyaya yeni bir sistem anlayışını, yeni bir nizamı ve değerler sistemini verecek büyük bir kapasite sunmaktadır." diye konuştu.

"Bizler İmam Buhari'nin ilmiyle, Nakşibendi'nin kalbiyle ve İmam Maturidi'nin aklıyla diyoruz ki, güzel dinimiz İslam ilim ve hoşgörü demektir" ifadesini kullanan Zorlu, Türk dünyasının işbirliğini bu değerler üzerine inşa ederek dünya barışı, huzuru ve güvenliği için daha güçlü katkılar sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.