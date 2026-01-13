Haberler

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu, çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Evlerin kapıları, araçlar ve iş yerleri karla kapanırken vatandaşlar küreklerle yol açmaya çalıştı; belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

  • Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu.
  • İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı.
  • Bazı bölgelerde kar kalınlığı insan boyunu aştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Ovacık'ta etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı.

KAR KALINLIĞI İNSAN BOYUNU AŞTI

Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.

"BU SENE 1,5 METRE KAR YAĞDI"

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" dedi.

İşte kentten gelen fotoğraf kareleri;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
