Madenciden Oto Tamirciliğine Dönüş: Dede Mesleği Tutkusu

GÖKHAN YILMAZ/SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ta tutkusu olan oto tamirciliği yapmak için maden işçiliğinden vazgeçen üniversite öğrencisi, kendi dükkanında dede mesleğini sürdürüyor.

Devrek ilçesinde, çocuk yaşlarda okuldan arta kalan vakitlerinde dedesinin ve babasının oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 25 yaşındaki Sefer Can Karaman, zamanla mesleğin inceliklerini öğrendi.

Lise eğitiminin ardından 2021 yılında girdiği üniversite sınavında Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazanan Karaman, dönem sonlarında geldiği memleketinde tamirhanede çalışmaya devam etti.

Eğitimini sürdürdüğü sırada Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı ilanına başvuran Karaman, kurada isminin çıkmasıyla Üzülmez Müessese Müdürlüğünde pano üretim işçisi olarak çalışmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl boyunca bir yandan yer altının zorlu koşullarında çalışan, diğer yandan da mesai sonrası kendi imkanlarıyla açtığı dükkana gelerek tutkusu olan araç tamirini yapmaya devam eden Karaman, bir süre sonra ata mirası oto tamirciliği işini daha çok sevdiğine kanaat getirerek maden işçiliğini bıraktı.

İlçedeki eski sanayi sitesinde 160 metrekarelik dükkanda kuzeniyle ata mesleğini sürdüren Karaman, eski model karbüratörlü araçların tamir, bakım ve onarımının yanı sıra yarış pistleri için araçları modifiye ediyor.

"Bu mesleği daha çok sevdiğime kanaat getirdim"

Sefer Can Karaman, AA muhabirine, dedesinin ve babasının yanında araçların parçalarını taşıyarak, yıkayarak ve vida söküp takarak bu işe başladığını söyledi.

Tecrübe kazandıkça daha farklı işler yapmaya başladığını belirten Karaman, "Üniversite çağıma geldiğimde artık 'usta' denilecek kıvama geldim çünkü araçları kendim alıp teslim edebiliyordum. Daha sonra merak beni başka, modifiye gibi farklı arayışlara itti." dedi.

Karaman, tamirhanede çalışırken üniversite sınavına girip gazetecilik bölümünü kazandığını, ara dönem ve yaz döneminde de dükkana gelip çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Çocukluktan beri bir an önce hayata atılma gayesi olduğunu dile getiren Karaman, üniversite eğitimine devam ettiği sırada TTK işçi alımı ilanına başvurduğunu ve işe alındığını söyledi.

Karaman, ilk başlarda madenciliğin kendisine güzel geldiğini ancak tamirhaneye gitmeye de devam ettiğini, iki işi birlikte yapmaya çalıştığını belirtti.

Zamanla oto tamirciliğinin ağır bastığını söyleyen Karaman, şöyle devam etti:

"Bu mesleği daha çok sevdiğime kanaat getirdim. Sonra TTK'yi bırakıp kendi işime yöneldim, sadece kendi işimi yapıyorum. Elimde altın bilezik olan bu mesleğim varken kömür işçiliği daha zor geliyor. Oradan çıkıp buraya geldiğinizde ustasınız, orada çırak gibi çalışıyorsunuz. Bu da insanı zorluyor. Bu nedenle sadece oto tamirciliğine devam etme kararı aldım. Yaklaşık 10 ay önce kendi tamirhanemi açtım. Kuzenimle çalışıyorum."

"Birçok ilden tamir için araç getiriliyor"

Karaman, özellikle eski model karbüratörlü araçların tamir, bakım ve onarımını yaptığını, birçok kentten kendisine tamir için araç getirildiğini, her araçla yakından ilgilendiğini anlattı.

Motor sporları için araç modifiyesi de yaptıklarını dile getiren Karaman, bunun için çeşitli ülkelerden ve kentlerden parçalar getirttiğini belirtti.

Karaman, her zaman işini en iyi şekilde yapma hedefinin olduğunu dile getirerek, "Gazeteciliğe yöneldim, tamirciliği hiç bırakmadım. Kendimi bir anda madenci olarak buldum. Daha sonra anladım ki dede ve baba mesleğini yapmadan duramıyorum. Madencilik yaparken bile gece vardiyasından çıkıp gelip araba tamir ediyordum. Benim tutkum oto tamirciliği, bundan vazgeçemiyorum." dedi.

Her işin severek yapılması gerektiğine işaret eden Karaman, iş küçük görülmeyip en iyi şekilde yapıldığında başarılı olunacağını kaydetti.

Kaynak: AA