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Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
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Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamasında Yeni Parti grubunda dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Parti lideri Özgür Özel'in "evet" diyeceğini duyurmasına rağmen, gruptaki 54 milletvekili teklife ret oyu verdi.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasalaşan çerçeve yasaya kendisinin 'evet' oyu vereceğini açıkladı ve partisinin milletvekillerini oylamada serbest bıraktı.
  • Parlamentoda 91 milletvekiliyle temsil edilen Yeni Parti grubundan yalnızca 35 milletvekili çerçeve yasaya onay verirken, 54 milletvekili 'hayır' oyu kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasa görüşmelerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin politikalarını eleştiren uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda tarihsel bir sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek kendisinin teklife "evet" oyu vereceğini açıklayan Özel, partisinin milletvekillerini ise oylama kararında serbest bıraktığını duyurdu.

91 VEKİLDEN SADECE 35'İ ONAY VERDİ

Özel'in milletvekillerini kendi illerinin ve vicdanlarının sesini dinlemekte özgür bırakmasının ardından geçilen açık oylamada, parti içinde büyük bir ayrışma yaşandı. Parlamentoda 91 milletvekili ile temsil edilen Yeni Parti grubundan yalnızca 35 milletvekili çerçeve yasaya onay verirken, 54 milletvekili "hayır" oyu kullandı. 

'HAYIR' OYU KULLANAN MİLLETVEKİLLERİ

Yeni Parti grubunda kanun teklifine ret oyu veren isimler ve seçim bölgeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

  • İzzet Akbulut (Burdur)
  • Servet Mullaoğlu (Hatay)
  • Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)
  • Hikmet Yalım Halıcı (Isparta)
  • Cumhur Uzun (Muğla)
  • Murat Çan (Samsun)
  • Hasan Öztürk (Bursa)
  • Sibel Suiçmez (Trabzon)
  • Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)
  • Ayhan Barut (Adana)
  • Cemal Enginyurt (İstanbul)
  • İbrahim Arslan (Eskişehir)
  • Süreyya Öneş Derici (Muğla)
  • Melih Meriç (Gaziantep)
  • Salih Uzun (İzmir)
  • Seyit Torun (Ordu)
  • Şeref Arpacı (Denizli)
  • Uğur Bayraktutan (Artvin)
  • Murat Bakan (İzmir)
  • Mahmut Tanal (Şanlıurfa)
  • Fethi Açıkel (İstanbul)
  • Elvan Işık Gezmiş (Giresun)
  • İsmail Atakan Ünver (Karaman)
  • Mehmet Tahtasız (Çorum)
  • Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul)
  • Barış Karadeniz (Sinop)
  • Reşat Karagöz (Amasya)
  • Mustafa Erdem (Antalya)
  • Ümit Özlale (İzmir)
  • Fahri Özkan (Kırklareli)
  • Deniz Yücel (İzmir)
  • Seda Kaya Ösen (İzmir)
  • Ednan Arslan (İzmir)
  • Aşkın Genç (Kayseri)
  • Ayça Taşkent (Sakarya)
  • Aliye Coşar (Antalya)
  • Suat Özçağdaş (İstanbul)
  • Gizem Özcan (Muğla)
  • Talat Dinçer (Mersin)
  • Orhan Sümer (Adana)
  • Veli Ağbaba (Malatya)
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)
  • Ensar Aytekin (Balıkesir)
  • Bekir Başevirgen (Manisa)
  • Süleyman Bülbül (Aydın)
  • Nail Çiler (Kocaeli)
  • Gökçe Gökçen (İzmir)
  • Mühip Kanko (Kocaeli)
  • Metin İlhan (Kırşehir)
  • Evrim Karakoz (Aydın)
  • Tahsin Ocaklı (Rize)
  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa)
  • Kayıhan Pala (Bursa)
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRealist:

Bunlar nasıl lider bunlar nasıl parti.. ne lideri dinliyorlar ne de fikirleri bir...

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

buna demokrasi diyorlar halk vekilleri bizi temsil et baştakinin dediğini yap diye seçmiyor

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Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Ya arkadaş, aynı partide olmak, her konuda aynı düşünmek ve tek bir kişinin söylediğini sorgulamadan kabul etmek zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor? Farklı düşünmek, eleştirmek ya da gerektiğinde kendi fikrini ortaya koymak neden bu kadar yanlış görülüyor? Bu ülke biraz da insanların sorgulamadan, sadece bir kişinin söylediklerine koşulsuz biçimde bağlı kalması yüzünden bu noktaya gelmedi mi? Biz robot değiliz. Her birimizin aklı, vicdanı ve kendi iradesi var.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

biat etmeye alışkın olanlar bunu anlamaz. Gayet normal, ben evet derim isteyen istediği oyu verebilir demiş

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Haber YorumlarıBendeniz Vatandaş Vatandaş:

onay alacağını bildikleri için ret verdiler kritikte olsa sahiplerini ikiletmezlerdi

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