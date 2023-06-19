45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu

Üniversite sınavı hazırlık sürecinde kitapçıkların basıldığı matbaada çalışan 110 personel, 45 gün boyunca penceresiz Faraday kafesi ile korunan merkezde dış dünyayla bağlantısını kesti. Dün sınavın sona erdiği anda ailelerine kavuşan personel, büyük sevinç yaşadı. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi." dedi.

2023- Yks soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın tamamladığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuştu.

KALDIKLARI YERDE TEK BİR PENCERE BİLE YOK

Yks hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.

SINAVIN SONA ERDİĞİ AN AİLELERİNE KAVUŞTULAR

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, Yks'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

"SABIRLA BEKLEDİNİZ"

Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023- Yks'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz." değerlendirmesini yaptı.

"DEDE OLACAĞINI İLK DEFA ÖĞRENDİ"

Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice Yks'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır." dedi.

Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti. Babalar Günü'ne denk gelen kavuşma anı, ÖSYM'nin "Babalar Gününüz Kutlu Olsun" yazılı afişinin altında gerçekleşti. YKS için 45 gündür kapalı matbaa sürecinde dış dünya ile tüm temasları kesilen personelden biri, dede olacağını, kızının verdiği "patik" ve "ultrason görüntüsü" hediyesiyle öğrendi.