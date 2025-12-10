ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy: YDS'de yapay zeka ile hazırlanan sorular tam not aldı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yabancı dil sınavlarına ilişkin, "YDS'de yapay zeka tarafından hazırlanmış soruları sorduk. Geçerli ve güvenlik anlamında tam not aldı sınavın soruları. Bu uygulamayı diğer sınavlara da yaygınlaştıracağız" dedi.

Samsun Üniversitesi, British Council, Open University ile Oxford Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Quality in English Medium Instruction Forum-A Decade of Progress and the Road Ahead' başlıklı uluslararası forum, Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak programa ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, British Council Direktörü Denise Waddingham, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Forumun açılış konuşmalarını Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İngilizce olarak yaptı.

Programın sonunda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM olarak yapay zeka destekli sorular hazırlamaya başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Ersoy, açıklamasında, "2 tane yapmış olduğumuz yabancı dil sınavı YDS'de yapay zeka tarafından hazırlanmış soruları sorduk. Geçerli ve güvenlik anlamında tam not aldı sınavın soruları. Artık biz bunu artırarak devam edeceğiz. Sadece dil sınavlarında kalmayacağız. Biz bu sınavları da inşallah diğer yapmış olduğumuz sınavlara da aktaracağız. Biz her yıl 60 ila 70 arasında sınavlar yapıyoruz. Artı bunun beraberinde de 25-30 civarında yerleştirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla bu sınavlarda biliyorsunuz soru havuzu denilen ciddi bir problemimiz var. Soru havuzunu arttırma anlamında yapay zekayı biz akli bir şekilde kullanacağız. Özellikle dil sınavlarına ilişkin de değerlendirmesinde yapay zeka çalışmalarımız inşallah uzun soluklu bir süreç. Bugünden yarın olacak bir süreç değil ama bununla ilgili de bizim projelerimiz başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah bu sonuçlara da ulaşacağız. Çünkü biz her hafta randevulu sistemle dil sınavı yapmak istiyoruz. On binlerce insanı aynı anda sınav yapma derdimiz var. Dolayısıyla değerlendirmelerde de hem yapay zeka hem de bir değerlendirici kullanıp inşallah daha hızlı bir cevap vereceğimiz dil sınavları yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk kez dört dil becerisini ölçen sınavın ÖSYM tarafından uygulandığını belirten Prof. Dr. Ersoy, "ÖSYM olarak İngilizcenin eğitim dilindeki yaygınlığının farkındayız ve biz şu ana kadar tek beceri ölçen sınavlar yapıyorduk. YDS ve YÖK-DİL adı verilen sınavlar yapıyorduk. Artık yeni bir çığır açtık biz bu yıl itibarıyla. Adına ETEP adını verdik. Electronic Desktop English Proficiency (ETEP) olan sınavı, Türkiye'de hayata geçirirdik. 14 yıllık bir rüya bizim dönemimizde hayata geçti. Artık bundan sonra Türkiye'de ÖSYM tarafından üretilen 4 beceriyi ölçen bir sınavımız var. Biz bu sene bu sınavı temmuz ve kasım ayında 2 tane gerçekleştirdik. İnşallah hedefimiz önümüzdeki sene bu sınavı 4 kere yapmak. Şu anda bu sınavımızı Türkiye'de 4 merkezde yapıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da, 5 bin kapasiteyle. Fakat YÖK Başkanımızla ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda inşallah her üniversitede bir sınav merkezi açarak Türkiye'nin tamamında her ilde ve her üniversitede ETEP adını verdiğimiz bu sınavı yaygınlaştıracağız" dedi.

'TÜRKÇE DÖRT BECERİ SINAVI 2026 BAŞINDA GELİYOR'

Yabancılar için Türkçe sınavına dair konuşan Prof. Dr. Ersoy, "İngilizcenin yanında da burada ilk defa duyurduğumuz yabancılar için Türkçe sınavını da dört beceri olarak inşallah hayata geçiriyoruz. Onunla ilgili de tüm çalışmalarımız tamamlandı. 2026'nın başlarında inşallah, YÖK Başkanımızın da destekleriyle beraber bu 4 beceri dil Türkçe sınavını da hayata geçireceğiz. Yaptığımız çalışmalar, ölçme ve değerlendirme alanında herhangi bir dilin 4 beceri olarak sınavının yapılmasının temelini biz oluşturuyoruz. Bundan sonra da hedefimiz, diğer farklı diller için ÖSYM olarak biz İngilizceden sonra en fazla yaptığımız, Arapçaya dönük bir sınav. Onun da çalışmalarını başlatıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir dille yeterli kaynak, bu insan kaynağı, akademik kaynak ve diğer kaynakla yeterli olduğu zaman onun 4 becerili olarak sınavını yapma anlamında biz ÖSYM olarak açıklık yapacağız. Bu yaptığımız çalışmaları, bilimsel süreçlerini biz her sınavdan sonra da kendi web sayfamızda yayınlayıp akademisyenlere ve araştırmacılara 'Buyurun elinize veriler' gibi bununla ilgili bu sınavları geliştirici, akademik anlamda çalışmalar yapıcı verilerde onların hizmetine sunacağız. Tek hedefimiz bu dil öğretimine ilişkin ÖSYM olarak da ciddi bir katkıda bulunmak. Sınav güvenliğinin en üst düzeyde olduğu kurum biziz. Yaygınlık anlamda, kapsam anlamında da uluslararası düzeyde bir kurum olduğum için bu tip uluslararası olarak etkinliklere de sürekli katılıyoruz" dedi.

'DİL EĞİTİMİNE ÜLKE ÇAPINDA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Türkiye'de yıllardır 'Dil eğitimi var ancak öğrenciler konuşamıyor' eleştirileri olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, dört beceriyi ölçen sınavların bu sorunun çözümüne katkı sunacağını belirterek, "Buradaki amacımız biz şu anda ÖSYM olarak tek beceri ölçen sınav yapıyoruz. YDS ve YÖK-DİL adını verdiğimiz. Burada eğitim dili olarak İngilizce. Mesela ben ODTÜ mezunuyum. Dolayısıyla ODTÜ'de de eğitim dili İngilizcedir. Dolayısıyla öğrencilerin dersleri anlamında bir çalışma bu. 12 yıllık bir İngilizce eğitimi var. Fakat hepimiz tüm Türkiye'de şikayet ettiğimiz şey, öğrencilerimizin bu kadar eğitim aldığı halde konuşamaması, yazamaması, dinleyememesi. İşte biz ÖSYM olarak bu tip etkinliklere katılarak artık Türkiye'nin yeni bir sınavı var. Dört beceriyi ölçecek. Dolayısıyla bu dört beceriyi ölçen sınavlarla beraber etki olarak hem üniversite eğitimleri hem lise, ortaokul düzeyinde de öğrencilerin daha nitelikli öğretimine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Temel hedefimiz bu. Sağlıklı bir sınav yapmak istiyoruz, çünkü yapmış olduğumuz sınavlarla biz dört beceriyi ölçeceğiz. Konuşma, yazma, anlama, dinleme becerilerini ölçeceğiz. Dolayısıyla bir dil anlamında, bir dilin öğrenilmesi anlamında gerekli olan çalışmalardır bu. Sadece İngilizceye özgü de yapmıyoruz, herhangi bir dille ilgili de 4 beceriyi ölçen sınavların ölçme ve değerlendirme anlamında bilimsel altyapısını da oluşturuyoruz. Bu ülke olarak çekmiş, sıkıntı duymuş olduğumuz dil öğretimine ilişkin ÖSYM olarak ne katkıda bulunabilir, bunun derdindeyiz biz" diye konuştu.