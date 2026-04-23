Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraber, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne Civan isimli çocuğa devretti.

ERDOĞAN'A ŞİİR OKUYAN GÜLSU'NUN AĞABEYİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu'nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gülsu'nun şiir okuduğu anların videosu açıldığı sırada ağlayan Gülsu'nun ağabeyine Başkan Erdoğan sarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul konuşması şöyle;

"Sevgili çocuklar sizler sevgiyle selamlıyorum. Siz evlatlarımız milletin evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Külliyemize hoş geldiniz. Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta bizi üzen 2 olay yaşadık. Saldırılara kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar diliyorum.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yürüten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum.

Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim; ışıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz yüzleriniz ve şefkat ile dolu yüreğinizle her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızla Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım artıyor. Çünkü ilerde bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak.

Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz.

Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize öğretmenlerinize buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı ömürler diliyorum."

Kaynak: AA