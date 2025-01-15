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ÖSO'nun Kurucusu Riyad Esad: "Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var"

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Suriye Özgür Ordusunun (ÖSO) kurucusu Riyad Esad, Türkiye'nin yıllarca Suriye halkına destek verdiğini belirterek "Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu servetler onların elinde.

Suriye Özgür Ordusunun (ÖSO) kurucusu Riyad Esad, Türkiye'nin yıllarca Suriye halkına destek verdiğini belirterek "Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu servetler onların elinde. ABD artık bunlardan el çekmeli." dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkesine dönen ÖSO'nun kurucusu Esad, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Esad, Suriye halkının rejimin yıkılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek "Sevinçten sonra artık normal hayata dönüyoruz ancak çok zorluklar olacak, sabırlı olacağız. Ülkeyi yeniden inşa etmek ve kalkınmak için el ele vereceğiz." diye konuştu.

Baas rejimi güçlerinin ülkeyi harap ettiğini söyleyen Esad, "Şu an ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanlarımız var, durumlar yeni yeni iyileşiyor. Yurt dışına çıkanlar ve ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeye ve evlerini görmeye başladı. Bu durum güzel bir tablo, insanlar sevinçli." ifadelerini kullandı.

İnsanların kendisine büyük ilgi göstermesine şaşırmadığını dile getiren Esad, "Halkın bu sevgisi ve ilgisi, ilerisi için umut ve güç veriyor." dedi.

Ahmed Şara'nın yeni yönetimdeki liderliğine ilişkin Esad, "Kurtuluş savaşını yönetebilen bence ülkeyi yönetebilir ancak kadrolara ihtiyaç var. Çok zorluklar var, insanları idareye katmak lazım. Ülke, ne kadar kabiliyeti olsa da tek bir kişiyle yönetilmez." değerlendirmesini yaptı.

Birçok alanda yürütülecek çalışmalar olduğuna işaret eden Esad, halkın birlik olması halinde tüm zorlukların ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

Esad, "Yeni dönemde başarı diliyoruz, görevin başarılı olması için inşallah tüm taraflar arasında işbirliği olur, görev başarıyla sonuçlanır ve yeni yönetim halkın isteklerini karşılar." diye konuştu.

Rejim güçlerinin hızlı çöküşünü de değerlendiren Esad, "Öncelikle bu savaşa çok iyi bir hazırlık ve eğitim vardı. (Beşşar) Esed çetelerinde ise moraller çökmüştü, Hizbullah her şeye hakim olmuştu. İsrail'in saldırıları ise Hizbullah ve Şii milisleri zayıflattı." ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar kimse bizle iletişime geçmedi"

Esad, Baas rejiminden ayrılan ilk askeri muhalif grupların yeni yönetimde yer alma ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu ana kadar kimse bizle iletişime geçmedi. Savunma Bakanlığından bu yönde bir açıklama yapılmadı. Şu an sadece gruplarla görüşüyorlar. Biz (yer almalarını) temenni ederiz çünkü bu vazgeçemeyeceğimiz bir haktır. Bu uğurda bedel ödeyenlerin, eski görevlerine dönmeleri bir haktır."

Ülkede kurulacak yeni Suriye ordusunun yapısına ilişkin de Esad, "Hangi ülke sınırını ve halkını korumak isterse güçlü bir ordusunun olmasını ister. Şu an kuruluş aşamasındayız. Şu anki yönetim de mevcut gruplardan oluşuyor. Artık devrimci konularından daha çok devlet konularına geçilmeli. Ancak asker sayısı ve askerlik sürelerini, anayasa belirler." dedi.

Esad, Suriye'deki grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında yer alması ve taraflar arasında işbirliğinin olması gerektiğini vurguladı.

"Doğuda halen PKK çeteleri var"

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin de devlet yönetime geçmesi gerektiğine dikkati çeken Esad, şunları kaydetti:

"Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu servetler onların elinde. ABD artık bunlardan el çekmeli. ABD bir dönem onları kullandı ancak artık bir devlet var. ya ülkenin bir parçası olurlar ya da dağlarına gitsinler. Aslında Suriyeli de değiller. Çoğu, elebaşları Öcalan posteriyle övünüyor. Suriye barışçıl yollarla veya savaşla bu çetelerden kurtarılmalı."

Esad, "Kürtler bizim halkımız, kardeşlerimizdir. Kürtler onlarla aynı fikirde değil hatta birçok Kürt onların hapislerinde. Onların zulmüne maruz kalıyor. Onlar Kürtlere karşıydı. Devlet vatandaşlarının haklarını korur. Devrim, Suriye halkının tüm kesimlerinin hakkını almak için başladı. Mezhepçilik ayrımcılık bizim için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilenleri bekleyen zorluklar ve Batı'nın yaptırımları

Uluslararası toplumun Suriye halkına yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Esad, şunları kaydetti:

"Yerinden edilmiş insanları zorluklar bekliyor. Kış aylarındayız bu durumda insanlar mecburen kamplarda kalıyor. Çok şükür Türkiye ve Lübnan'dan dönenler var ancak onları da bekleyen zorluklar var. Evlerini yıkılmış buldular, yoksulluk var. Ülkelerin buralara yardım etmesi lazım. Çok sayıda insan dönmek istiyor ancak kışın geçmesini bekliyor. Tüm Suriyelilerin evlerine dönmesi lazım çünkü onlar bu ülkeyi imar edecek."

Batı'nın yaptırımlarının Suriye'deki etkisine de değinen Esad, "Batılı yaptırımların, Suriye'nin yeniden imarında, yardımların yapılmasında ve insanların yakınlarına para transferleri yapmasından olumsuz etkisi var." dedi.

Esad, "Bu yaptırımlar katil çetelere yönelikti, artık onlardan kurtulduk. Suriye halkına karşı olan bu yaptırımlar artık kaldırılmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ile stratejik ve dostluğa dayalı ilişkilerimiz var"

Esad, "Türkiye'nin yaptıklarını kimse inkar edemez. Komşuyuz. Akrabalık bağlarımız var. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmamız için birçok neden var. Türkiye ile stratejik ve dostluğa dayalı ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok konuda önemli roller oynadığını vurgulayan Esad, "Bugün çok şeye ihtiyacımız var. Türkiye bize hep destek oldu, inşallah Suriye halkına desteği devam eder." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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