Haberler

7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum... Haber Videosunu İzle
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı otobüs kazasından sağ kurtulan yolculardan Mehmet Avcı, yaşadıkları dehşeti "Biliyordum böyle bir şey olacağını" sözleriyle anlattı. İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüsün şoförünün süratli olduğunu ve aracın kullanımında "tuhaflık" hissettiğini söyleyen Avcı, kazanın hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiği söyledi.

  • Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü ve 11 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybedenler arasında Esma Atlar, Mehmet Kızıldoğan, Ahmet Keske, Nezihe Avcu, Ökkeş Acet, Yaşar Doğan ve Eda Bayrak bulunuyor.
  • Kazaya karışan otobüs ve tır şoförleri gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir- Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59), Eda Bayrak (36) hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS VE TIRIN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, AA muhabirine, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti.

GÖRGÜ TANIĞI HATALI SOLLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da tır olunca ona vurdu." diye konuştu. Avcı, tıra çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

"ŞOFÖRÜN OTOBÜSÜ KULLANMASINDA BİR TUHAFLIK VARDI"

Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık."

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUnknown 123:

nüfus düsüyor diye endise yapiyoruz ya..Neymis iki söför gözaltina alinmis,Dassak gecin bakam cahil milletle..Akrabalar simdiden atakci lastik avukatlar ariyordur

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Şoförü idam etmek lazım. atın içeri bir daha çıkamasın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha

Samsunspor'dan bir paylaşım daha
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili karar verildi
Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.