Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden 10 Kasım Mesajı

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, onun vizyonunun bugün Türkiye Yüzyılı'na ilham kaynağı olduğunu vurguladı. 10 Kasım etkinlikleri ile Atatürk'ün değerleri geleceğe taşınacak.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Atatürk'ün sadece bir milletin kaderini değiştiren büyük bir komutan değil, aynı zamanda çağının ötesinde düşünebilen bir devlet adamı olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde yapılan inkılaplar, bugün hala modern Türkiye'nin temel taşlarını oluşturmaktadır. Eğitimden bilime, sanayiden kültüre kadar her alanda başlattığı yenilik hamleleri, 'milli kalkınma' vizyonunun ilk örneklerini ortaya koymuştur. Bugün bizler, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile o temeller üzerine inşa edilen güçlü bir geleceğe adım atıyoruz. Atatürk'ün milli egemenlik, bilim ve akıl, üretim ve ilerleme ilkeleri, günümüzde yürütülen yerli ve milli teknoloji çalışmaları, savunma sanayiindeki başarılarımız, eğitimdeki yenilikçi modeller ve kültürel değerlerimizi koruma çabalarımızda somut bir şekilde yaşamaktadır. Bu anlamda Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon, Türkiye Yüzyılı'nın ilham kaynağıdır."

Sezer, Osmangazi ilçesindeki tüm okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları düzenleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

