Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışın etkisinin, pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel