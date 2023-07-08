Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.