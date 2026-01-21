Haberler

Türkiye Dahil Sekiz Ülkenin Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'ın Liderlerini Barış Kurulu'na Davet Etmesine İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini memnuniyetle karşıladı ve ortak katılım kararı aldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birle?ik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları'nın ortak açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkelerinin liderlerine Gazze Barış Kurulu'na katılmaları yönünde iletilen davetiyenin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu'na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birle?ik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump tarafından ilerilerine Barış Kurulu'na katılmaları yönünde iletilen daveti memnuniyetle karşılamaktadır.

Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu'na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır.

Bakanlar, Başkan Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına ülkelerinin desteğini yinelemekte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nda belirtilen Barış Kurulu misyonunun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıklarını teyit etmektedir. Bu misyon; kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze'nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte; böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."




