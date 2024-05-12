Anneler Günü kutlaması faciayla sonuçlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine gelen 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeği ile şakalaşırken kazayla kuzenini öldürdü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine gelen 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeği ile şakalaşırken kazayla kuzenini öldürdü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Miraç Güvenir (9), ailesiyle birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine geldi. Miraç ile Anneler Günü sebebi ile evde bulunan kuzeni C.Ç.K. (9) oynamaya başladı. İki kuzen evde oynarken C.Ç.K., dedesine ait tüfeği aldı. C.Ç.K., silahlı şakalaştığı kuzeni Miraç'a doğrulttuğu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun başına isabet eden Miraç kanlar içinde yere yığılırken, o anlara anneanne Yıldız B. de şahit oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 9 yaşındaki Miraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhangazi Jandarma Komutanlığı çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısı olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Miraç'ın cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.Ç.K. ve ailesi Orhangazi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anneanne Yıldız B., olay yerinde jandarmaya verdiği ifadede tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri de ayrı sakladığını söyledi. Yıldız B., çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini, C.Ç.K'nin kuzenine tüfeği doğrulttuğunda Miraç'ın 'Yapma' diye bağırdığını anlattı. Eve gelen aile fertleri ise gözyaşlarına boğuldu. - BURSA