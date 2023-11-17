Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'de NATO veya Amerika Birleşik Devletleri'ni istemiyoruz

YALOVA'da düzenlenen 'Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133'üncü Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, " Karadeniz Bölgesi'nde muhtelif sıkıntılar var. NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağladık. Biz Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133'üncü Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi. Tören kapsamında, astsubay öğrencileri merasim geçişi yaptığı sırada Deniz Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve helikopterler selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Geçiş törenini izleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Şehit Denizci Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema ve Konferans Salonu'nda konuşma yaptı. Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmelerin olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Şu ana kadar Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Karadeniz bizim için zaten çok önemliydi. Şu anda da ekonomik anlamda da bizim için daha önemli bir konuma sahip. Biz Karadeniz'deki TPAO'nun faaliyetlerinden o faaliyetlerin işaretlenmesi için sürekli olarak varlık gösteriyoruz. Karadeniz'deki gemi varlığımız artarak devam ediyor" dedi.

Konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Tatlıoğlu, "2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler, Güney Osetya-Kuzey Osetya problemleri, Abhazya'nın aynı şekilde problemleri, 2014 yılında Kırım'ın işgal edilmesi, 2018 Kerç Boğazı, 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Son dönemde medyadan mutlaka takip etmişsinizdir. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı 400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın var. Bu mayınlardan 17 tanesi sahillerimize geldi. 2 tanesini tespit edemedik. 1 tanesi Kastamonu Cide'de, diğeri de Karadeniz Ereğli Liman girişinde patladı. Bu mayınlar çok tehlikeli. Karadeniz'de bu mayınlarla mücadele ediyoruz. İki anlamda çok tehlikeli, 1'incisi az önce ifade ettiğim gibi o bölgede TPAO'nun çalışan gemileri var. Onlara çarpması durumunda o sondaj gemilerinde çalışan arkadaşlarımız ve aşağıda açık durumda bulunan doğal gazı kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla Karadeniz'de çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz'de 'Tahıl Koridoru'nun güvenliğini biz sağlıyoruz. Her ne kadar tahıl koridoru 2023'te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor ve bu tahıl koridorundaki bütün gemi geçişlerini ve Karadeniz'deki bütün bu mayın gibi tehlikeleri Deniz Kuvvetlerimiz olarak bertaraf ediyoruz. Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağladık. Biz Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN'IN AMACI BÖLGESEL LİDERLİK ROLÜNÜ ALMAK'

Donanmanın önemine de değinen Tatlıoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nun en kuvvetli olduğu dönem, denizciliğin en kuvvetli olduğu dönemdi. Osmanlı denize ve denizcilere verdiği önemi azalttığı için toprak kayıpları başlamış oldu. Güçsüz bir donanma olduğu için tek bir kurşun atmadan Ege'de adalarımız Yunanistan'a verilmiş oldu. Yunanistan, bunlarla da yetinmek istemiyor. Kendi haritalarından 'Bizimdir' diye gösterdikleri yerler ekrandaki gibi bizim bölgeleri de kapsıyor. Bildiğiniz gibi Yunanistan'la aramızda 8 temel sorun var. Bunların 7 tanesi bizimle ilgili. Denizcilikle ilgili. Bunların çözülmesiyle ilgili çaba harcamak yerine Yunanistan sürekli olarak gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerde bulunuyor. 23 tane gayri askeri statüde adalar var. Bunların 19 tanesini silahlandırdılar. Egemenliği, aidiyeti tartışmalı adalarımız ve kayalıklarımız var. Bunlara kendi adalarıymış gibi ziyaretler tertipleyerek kendilerininmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan uygun ortam bulunca kendi stratejilerini dikte etmeye çalışıyorlar. Örneğin Yunanistan batısındaki kara sularını 2020 yılında 12 mile çıkardı. Şu mesajı vermeye çalışıyor; 'Fırsatını bulursam Ege'de de 12 mile çıkaracağım'. Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Ege'deki adaları ve kayaları sahiplenmeye çalışıyor. Özetle Yunanistan'ın amacı bölgesel liderlik rolünü ele almak" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'LA NEREDEYSE AYNI SEVİYEYE GELDİK'

Donanmanın daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, "25 tane İHA'mız, 12 tane deniz karakol uçağımız, 3 tane genel maksat uçağımız, 41 tane helikopterimiz olmak üzere iyi bir deniz hava gücümüz var. Yunanistan gemi sayısı olarak bizden daha düşük bir seviyedeyken şu an neredeyse aynı seviyeye geldik. Dolayısıyla gemi ihtiyaçlarımız var, çeşitli platformlara ihtiyaçlarımız var" dedi.

'TB3'LER YIL SONUNDA HAZIR OLACAK'

İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin marka olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Ama İnsansız Deniz Araçları'nda da çok iyiyiz. Bu yılın sonunda 4 tipini teslim alacağız. Salvo İDA'da önümüzdeki sene envantere katılacak. Kamikaze İDA'lar üzerinde de çalışıyoruz. TB2'ler, ANKA'lar, AKSUNGUR'lar, şu anda kullanımda. Anadolu gemisinde kullanacağımız TB3'ler de bu yılın sonunda hazır olacak. Uçuşlarından olumlu sonuçlar aldığını öğrendik. Parasını verdiğimiz halde güdümlü mermi vermiyorlar. Biz de kendi güdümlü mermimizi kendimiz yaptık. Atmaca güdümlü mermimiz, Harpoon güdümlü mermisinden çok daha iyi ve envantere aldık. Seri üretim devam ediyor" diye konuştu.