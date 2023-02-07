Onlarca askeri helikopter Nevşehir'den havalandı! Deprem bölgesine personel ve teçhizat naklediyorlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, afet bölgelerine hava yoluyla personel ve teçhizat nakilleri gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra Jandarma ve Emniyet'e ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasar gören 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. AFAD'ın öncülüğünde binlerce profesyonel ekip, askeri personel ve gönüllü vatandaşlar çalışmalara destek veriyor.

HELİKOPTERLER NEVŞEHİR'DEN HAVALANDI

Arama kurtarma çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) afet bölgelerine personel ve teçhizat nakli gerçekleştiriyor. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterlerin Nevşehir'den deprem bölgesine gitmek için havalandığını belirtti. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra Jandarma ve Emniyet'e ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadelerine yer verdi.

"ASKERİ KARGO UÇAKLARI AFET BÖLGESİNDE

Öte yandan afetle ilgili bugün son durumu paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda askeri personelin arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını belirtti. Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanısıra… Deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Depremin geniş bir alana yayılan etkilerinin daha hızlı ve detaylı tespiti için insansız hava araçlarımızı da devreye aldık." dedi.