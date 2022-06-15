On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören, 14 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin sağlıkçıların tüm itirazlarına rağmen değiştirilmediğini öne süren Türk Tabipleri Birliği'yse (TTB) tepki gösterdi.

"TÜM İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN KOMİSYONDAN DEĞİŞTİRİLMEDEN GEÇİRİLDİ"

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Twitter hesabı üzerinden teklif, "Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle eleştirildi.

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Yaşanan gelişmenin ardından TTB, on binlerce hekime bugün için 1 günlük iş bırakma eylemi çağrısında bulundu. Çağrıyla birlikte yurdun dört bir yanındaki hekimler, iş bırakma eyleminde bulunurken, protesto gösterilerine dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TWITTER'DA TT OLDU

11 meslek örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen bir günlük greve ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası "#YüzbinHekimİşBırakiyor" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;