On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı - Haberler

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On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Türkiye'de on binlerce hekim TBMM Genel Kurulu'na sunulan sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Koşulların iyileştirilmesini bekleyen çok sayıda hekim, yurdun dört bir yanındaki hastanelerde iş bırakırken, sosyal medya hesaplarından protesto gösterilerine ilişkin fotoğraflar paylaştı. Yapılan binlerce paylaşımın ardından "#YüzbinHekimİşBırakiyor" etiketi de Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören, 14 maddelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin sağlıkçıların tüm itirazlarına rağmen değiştirilmediğini öne süren Türk Tabipleri Birliği'yse (TTB) tepki gösterdi.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Twitter hesabı üzerinden teklif, "Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle eleştirildi.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Yaşanan gelişmenin ardından TTB, on binlerce hekime bugün için 1 günlük iş bırakma eylemi çağrısında bulundu. Çağrıyla birlikte yurdun dört bir yanındaki hekimler, iş bırakma eyleminde bulunurken, protesto gösterilerine dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

11 meslek örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen bir günlük greve ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası "#YüzbinHekimİşBırakiyor" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

On binlerce hekim TBMM'ye sunulan sağlık düzenlemesini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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