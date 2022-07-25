Ömer Çelik: "Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)
"(Tahıl koridoru krizi) Cumhurbaşkanımızın burada gösterdiği dirayetle, iradeyle çözülmüştür"
"Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır"
AA / Müjdat Genç - Güncel