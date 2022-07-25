Ömer Çelik: "Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2) "(Tahıl koridoru krizi) Cumhurbaşkanımızın burada gösterdiği dirayetle, iradeyle çözülmüştür" "Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır" AA / Müjdat Genç - Güncel Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ömer Çelik: 'Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.