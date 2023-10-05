İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, 57’nci hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevi sırasında yapımına karar verilen Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesine ilişkin; “İhalesini ben yaptım maalesef bugünkü hükümet benim ecdadımın projesi diyerek sanki kendilerinden önce bir şey yapılmamış gibi yapması doğru değil. Devlet ebet müddet anlayışıyla biz meseleye bakıyoruz. ‘Her şeyi ben yaptım, benden önce Türkiye yoktu’ anlayışı birikimleri ortadan kaldırıyor, bu zihniyet Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamaz. Türkiye’de bizden önce de önemli şeyler yapıldı bizden sonra da yapıldı, bunlardan sonra da yapılacaktır” diye konuştu.

Oktay Vural, Yüksek Hızlı Trende: 'İhalesini Ben Yaptım, Maalesef Bugünkü Hükümet Benim Ecdadımın Projesi Diyerek Sanki Kendilerinden Önce Bir Şey...

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, 57'nci hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevi sırasında yapımına karar verilen Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesine ilişkin; "İhalesini ben yaptım maalesef bugünkü hükümet benim ecdadımın projesi diyerek sanki kendilerinden önce bir şey yapılmamış gibi yapması doğru değil. Devlet ebet müddet anlayışıyla biz meseleye bakıyoruz. 'Her şeyi ben yaptım, benden önce Türkiye yoktu' anlayışı birikimleri ortadan kaldırıyor, bu zihniyet Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamaz. Türkiye'de bizden önce de önemli şeyler yapıldı bizden sonra da yapıldı, bunlardan sonra da yapılacaktır" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile düzenleyecekleri 'Teşkilat mensuplarıyla buluşma' programı için Eskişehir'e doğru yola çıktı. Eskişehir'e Ankara'dan İstanbul yüksek hızlı tren hattıyla gidecek olan Akşener ve Vural, "Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak ilçe başkanları ile istişare toplantısı"na katılacak.

"2011 YILINDA BİTECEKTİ 16 YILLIK BİR GECİKME ÖNGÖRÜLÜYOR"

57'nci hükümette Ulaştırma Bakanlığı yapan Oktay Vural, seyahat ettikleri hızlı tren projesinin ihalesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığını belirtti. Vural, projelerin bitirilme tarihlerinin sarktığının altını çizerek; "İki projemiz vardı aslında bizim Ankara-İstanbul arası aynı zamanda boğaz tüp geçişi aynı zamanda Gebze-Halkalı'nın metro standartlarının yükseltilmesi. Böylelikle doğa-batı koridorunu Türk dünyasına ulaşacak koridoru oluşturmak projesiydi. Ankara-İstanbul arasındaki projeyi ihale yaptık ama henüz maalesef bitmiş değil. 2011 yılında bitmesi gereken proje şu anda 2023 yatırım programında 2,4 milyar lira ödeneği var 2027 yılında bitmesi halen planlanıyor. Maalesef bitmiş bir proje karşımızda değil. 2011 yılında bitecekti 16 yıllık bir gecikme öngörülüyor" diye konuştu.

"BU PROJELERİN BİTMEMESİ PROJEDEN UMDUĞUMUZ VERİMİ ALMAYI DA ÖTELİYOR"

Hızlı tren hattı dışında Marmaray projesinin de aslında geçmiş dönemde hazırlandığını belirten Vural, şöyle devam etti:

"Gebze-Halkalı yani boğaz tüp geçişi ile birlikte İstanbul'un trafiğini metro standardına yükseltecek olan proje de henüz tamamlanmış değil. O kritik dönemde son derece önemli projeler; Marmaray projesi....Onun kredisi 1999 yılında bulundu. Daha sonra ben ayrılmadan önce 25 Temmuz 2002 tarihinde ben onun ihalesini yapmıştım. Bu projelerin bitmemesi projeden umduğumuz verimi almayı da öteliyor. Türkiye için gerçekten önemliydi. Bu Marmaray projesi sadece benim değil daha önce fizibilitesi de yapılmış biz hayata geçirmek için raflardan çıkardık, kararımızı verdik şu anda da seyahat ediyoruz. Ankara-İstanbul arasının açıkçası bir an önce bitirilmesi gerekir bitmeyen proje olarak kalmaması gerektiği kanaatindeyim."

"İHALESİNİ BEN YAPTIM MAALESEF BUGÜNKÜ HÜKÜMET BENİM ECDADIMIN PROJESİ DİYEREK SANKİ KENDİLERİNDEN ÖNCE BİR ŞEY YAPILMAMIŞ GİBİ YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetlerinin bu projelerle ilgili 'sadece kendi iktidarlarının bir projesi olduğu" söylemine tepki gösteren Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman ecdadımın projesi diyor ya elbette Cumhuriyet hükümetlerinin katkısı olmuş, fizibilitesi yapılmış, bazen hayata geçirilecek bir durum olmuyor. Ben de bu projenin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu düşündüm. 1999 yılında 57'nci hükümet döneminde kredisi bulundu ama ekonomik durum derken ihale süreci uzadı. Zaman zaman bu ihale sürecini hayata geçirmek için epey de mücadele ettik sonuçta o mücadeleyi de kazandık, kolay olmadı.

Ben böyle bir projeye damga vurmuş olmaktan dolaylı gururluyum ama bu projeyi o günden bana taşıyan bütün ulaştırma bakanlarına teşekkür ediyorum. İhalesini ben yaptım, maalesef bugünkü hükümet benim ecdadımın projesi diyerek sanki kendilerinden önce bir şey yapılmamış gibi yapması doğru değil. Devlet ebet müddet anlayışıyla biz meseleye bakıyoruz. Dolayısıyla bu hizmetleri yapan herkese teşekkür ediyoruz. 'Her şeyi ben yaptım, benden önce Türkiye yoktu' anlayışı birikimleri ortadan kaldırıyor, bu zihniyet Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamaz. Türkiye'de bizden önce de önemli şeyler yapıldı bizden sonra da yapıldı, bunlardan sonra da yapılacaktır."