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MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

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MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
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MHK soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin istifa etti.

  • MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, MHK'daki görevinden istifa etti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte Sebahattin Şahin dahil 7 kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Emre Kosif, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı; Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin'e yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol uygulandı.

MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti.

MHK'DAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

MHK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp serbest kalan Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'den istifa kararı geldi. Şahin, MHK'daki görevinden istifa etti. 

MHK SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

FERHAT GÜNDOĞDU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklanmıştı.

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’e ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol verilmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

isin en kolayini secnis

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