Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında

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İstanbul'da "Çirkinler" adıyla bilinen suç örgütü, Zen Pırlanta'nın sahiplerini yağma amacıyla tehdit etti. Yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden tehdit mesajları atan örgüt üyelerinin, şirket ortaklarından Mehmet Diribaş'ın kaldığı otele kadar giderek baskı kurmaya çalıştığı belirlendi.

"ÇİRKİNLER'E" TEHDİT OPERASYONU

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, operasyon düzenledi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlılar hakkında adli süreç başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir.

ZEN PIRLANTA'NIN SAHİBİNİ OTELDE TEHDİT ETTİLER

Soruşturma kapsamında; Zen Pırlanta sahiplerine, söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlenmiştir.

Müşteki Mehmet Diribaş’ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları, aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edilmiştir.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilmiş, el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlanmıştır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir.

Silahlı suç örgütleri ile vatandaşlarımızı tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik suç yapılanmalarına karşı yürütülen soruşturmalar titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: Haberler.com