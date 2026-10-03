Bayrampaşa'da 2 sürücünün yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

BAYRAMPAŞA'da, 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesi ile son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan otomobil ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAFA ATTI, KAVGA BÜYÜDÜ

Araçlarından inen sürücülerden biri diğer sürücüye kafa atınca kavga büyüdü. Bunun üzerine sürücüler ile yanındakiler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Cadde ortasında yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar güçlük çekti. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi. Kavga anları ve yaşanan arbede, çevredeki bir binadan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı