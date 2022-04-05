Öğretmenler arasındaki izdivaç sayfası tartışma yarattı! Sendika'dan sert tepki

Türkiye'de bir dönem ekranların en çok izlenen programları arasında yer alan ancak daha sonra kaldırılan izdivaç programlarının bu sefer de sosyal medya üzerinden öğretmenler için başlatıldığı haberi, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Instagram'da açılan hesapta, öğretmenler kişisel bilgilerini sayfaya yükleyerek taliplerini bekliyor.

"SADECE ÖĞRETMENLER İÇİN EVLİLİK PLATFORMU"

Sayfanın bilgilendirme kısmında ise "Sadece Öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz Sadece Öğretmenler" ifadeleri yer alıyor.

"İLGİ DUYULMAZSA KAPATIRIZ"

Gelen tepkiler üzerine sayfadan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beğenmeyen takip etmez. İnsanların hayatı kimseyi ilgilendirmez. Sanki bugüne kadar sosyal medyadan kimseye yazmadınız, sevgili veya arkadaş edinmediniz. Zaten ilgi duyulmazsa kapatırız" denildi. Sayfa, ilişkisini bulan öğretmenlerin mesajlarını da paylaştı.

EĞİTİM İŞ'TEN AÇIKLAMA: REDDEDİYORUZ

Konunun tartışmalara yol açmasının ardından Eğitim - İş'ten de bir açıklama geldi. Oda TV'ye konuşan Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, "29 yıldır sendikal haklar mücadelesinin içindeyim. Öğretmenlik mesleğini yerine getirdik. Bu sürecin hiçbir döneminde öğretmenlerin mesleki itibarının zedelendiği, yok edildiği bir dönem yaşanmamıştır. Öğretmenlik mesleği ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde büyük emeği vardır. Bu kadar çürümenin, ahlaki yozlaşmanın olduğu dönem, öğretmenlerin itibarsızlaştırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Eğitim öğretim süreçleri bir ülkenin kalkınmasını sağlayan süreçlerdir. Bu tür magazin programlarına öğretmenlerin konu edilerek itibarsızlaştırılmasını da Eğitim İş olarak reddediyoruz" diye konuştu.

Haberler.com - Güncel