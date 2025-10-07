Öğretmen Sevgilisi Derya Demir'i Öldüren Murat Okur'a İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğretmen sevgilisi Derya Demir'i (47) bıçaklayarak öldüren Murat Okur'a (46), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 18 Ağustos'ta meydana geldi. Karaman İrfan Ataseven Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni, 2 çocuk annesi Derya Demir, tatil için gittiği Mersin'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede 1,5 yıldır görüştüğü sevgilisi aynı zamanda meslektaşı olan Murat Okur tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Okur, Konya'da yakalanıp, Mersin'e getirildi. Cansız bedeni bulunmadan 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Derya Demir, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okur ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Kadına karşı kasten öldürme', 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hakkında dava açılan Murat Okur, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

'SPONTANE GELİŞLEN BİR OLAY'

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz verilen tutuklu sanık Okur, olayın spontane şekilde meydana geldiğini öne sürerek, "Derya'yı planlı, canice ve tasarlayarak öldürmüş olsam kapının önünde olmazdı, başka yerde yapar cesedi yok ederdim. Ben kendisine zarar vermesini engellemek isterken oldu. Tamamen spontane gelişen bir olay. Öldürmem için bir neden yok. Sevdiğim insanı niye öldüreyim. Çok pişmanım. Aile bireylerinden tek tek özür dilerim" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SERT CEVAP

Tutuklu Okur'un sözlerine tepki gösteren mahkeme başkanı, "Canice davranmadığını söylüyorsun ya, madem cani değilsin, vicdanlı şekilde davranıp olaydan sonra ambulansı çağırsaydın, maktulü o halde bırakmasaydın. Keşke canice davransaydın da 'Cani' deyip olayın içinden çıksaydık. 'Canice değildim' diyorsun ya bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan Demir'in yakınları sanığın indirimsiz en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, tutuklu sanığa 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim maddeleri uygulanmadı. Sanığa 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan da 2 yıl 8 ay ve 40 bin TL adli para cezası verirken, 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan ise 3 yıl da hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.