İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının çıktığı bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş'in kırsal Artıcak Mahallesi Subatan Yaylası mevkisinde, saat 15.35'te henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
ÇOK SAYIDA HAVA ARACI İLE MÜDAHALE BAŞLADI
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.