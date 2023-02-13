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Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadırkente ziyarette bulundu. Depremzedelerle yaptığı görüşme sonrasında çekilen bir fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken, kurtarma çalışmaları 8. günde hız kesmeden devam ediyor.

Depremin yaralarını sarmak adına Şanlıurfa'da kurulan çadırkente ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un bölgede çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Numan Kurtulmuş'tan depremde bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır

Fotoğrafa gelen eleştiriler sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir felaketin acılarını sarmak için ilk andan itibaren milletçe mücadele ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor.

Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır. Halkımız doğrusunu takdir etmektedir."

Numan Kurtulmuş'tan depremde bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Numan Kurtulmuş Şanlıurfa AK Parti Deprem Güncel Haberler

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