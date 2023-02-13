Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadırkente ziyarette bulundu. Depremzedelerle yaptığı görüşme sonrasında çekilen bir fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken, kurtarma çalışmaları 8. günde hız kesmeden devam ediyor.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremin yaralarını sarmak adına Şanlıurfa'da kurulan çadırkente ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un bölgede çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Fotoğrafa gelen eleştiriler sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir felaketin acılarını sarmak için ilk andan itibaren milletçe mücadele ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor.

"HALKIMIZ DOĞRUSUNU TAKDİR ETMEKTEDİR"

Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır. Halkımız doğrusunu takdir etmektedir."