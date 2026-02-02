Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in, yargılandığı tecavüz davasında yarın hakim karşısına çıkacak olan oğlu Marius Borg Hoiby yeniden gözaltına alındı.

38 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Norveç'te yayın yapan NRK, Hoiby'nin tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını kaydetti.

Mette-Marit ve Marius Borg Hoiby

DAHA ÖNCE 2 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla iki kez gözaltına alınmış, Hoiby kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti. Hakkında mahkeme süreci başlatılan Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor. Norveç'te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

EPSTEİN'DAN HAMİLE KALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerdeki Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in isminin de yer alması dikkati çekti.

Belgelerde, Mette-Marit ile Epstein arasında yüzlerce e-posta yazışması bulunduğu, Prenses'in Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve burada en az dört gün konuk olduğu bilgileri yer aldı. Ayrıca, görüşme planları, sosyal sohbetler ve daha kişisel tonlar içeren mesajlara rastlandığı, bazı yazışmalarda ise Epstein'ın Mette-Marit'a yönelik teklif ve mesajlarının bulunduğu iddia edildi. Hatta bazı belgelerde, Marit'in bir dönem Epstein'dan hamile kaldığına dair iddiaların da yer aldığı aktarıldı.

Belgelerin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit de Epstein'ın yaptıklarından sorumlu olduğunu ifade ederek, "Epstein'ın geçmişini daha iyi araştırmadığım ve nasıl bir insan olduğunu yeterince çabuk anlamadığıma yönelik sorumluluğu üstleniyorum. Bundan dolayı derin üzüntü duyuyorum." dedi.