Nilüfer Müzik Festivali Bursa Valiliği'nin 'kamp ve alkol' yasağı nedeniyle iptal edildi

Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin Bursa Valiliği'nin 'kamp ve alkol' yasağı getirmesi üzerine iptal edildiğini duyurdu. CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, 'Gençlerin uygun fiyatlı belki eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Şurada belki 1-2 saatte olsa bir müzik dinleme fırsatı bize vermedi. Yaşam tarzına bu şekilde müdahaleyi asla kabul etmiyoruz' dedi.

Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin Bursa Valiliği'nin 'kamp ve alkol' yasağı getirmesi üzerine iptal edildiğini duyurdu. CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, "Gençlerin uygun fiyatlı belki eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Şurada belki 1-2 saatte olsa bir müzik dinleme fırsatı bize vermedi. Yaşam tarzına bu şekilde müdahaleyi asla kabul etmiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Ormanı'nda düzenleyeceği ' Nilüfer Müzik Festivali'ne Bursa Valiliği'nin 'kamp ve alkol' yasağı getirmesi üzerine iptal edildiğini duyurdu. Belediye, sosyal medya hesabında, "Nilüferlilerin ve geyik severlerin heyecanla beklediği bu yıl 1-2-3 Eylül'de 7.'sini düzenlemeye hazırlandığımız Nilüfer Müzik Festivali'ne, kamp ve alkol yasağı geldi. Bu nedenle 7. Nilüfer Müzik Festivali'ni iptal etme kararı aldık. Bu engellemelere karşı gerekli hukuki süreçleri başlatacağız. Satılan biletlerin ücreti iade edilecektir" açıklamasını yaptı.

CHP GENÇLİK KOLLARI: "YAŞAM TARZINA BU ŞEKİLDE MÜDAHALEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, iptal edilen Nilüfer Müzik Festivali ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yamak, şunları söyledi:

"Biz Bursalı gençler olarak beraber bir araya geldiğimizde her zaman bu festival için çok heyecan duymuşuzdur. Bu yılki festivale katılmak için de birçok arkadaşımla anlaştık ve gelip bu festivale eğlenmeyi düşünüyorduk. Biz gençler olarak birbirimizin hayat tarzına, yaşam tarzına saygılıyız bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Bizim dert etmediğimiz şeyleri nedense onlar dert eder olmuşlar. Bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında gençlerin eğlenip biraz olsun rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. Bu festival de bunlardan biriydi.

Bundan iki hafta önce Uludağ'da bir festival yapıldı buna bir engelleme olmamıştı. Ama niyeyse Nilüfer Belediyesi böyle bir festival yapmak isteyince gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Gençlerin uygun fiyatlı belki eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Biz gençler olarak eğlenmeye, gülmeye devam edeceğiz. Hala umudumuz var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok sevdiğim bir sözü var; 'Maalesef Türkiye gençlerine kendisinden başka bir şeyle ilgilenme fırsatı vermiyor.' Şurada belki 1-2 saatte olsa bir müzik dinleme fırsatı bize vermedi. Yaşam tarzına bu şekilde müdahaleyi asla kabul etmiyoruz."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği ise yasak verildiğini kabul etmeyerek şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; 'Nilüfer Müzik Festivaline Yasak' başlıklı haber, yorum ve açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır.

Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 01-03 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer-Balat Atatürk Ormanı'nda yapılması planlanan '7. Nilüfer Müzik Festivali' ile ilgili olarak emniyet personeli görevlendirilmesi, güvenlik ve trafik tedbirleri alınması talep edilmiştir.

Söz konusu talep üzerine Nilüfer Kaymakamlığımızca festival düzenlenecek alanın orman alanı içerisinde bulunması nedeniyle başta orman yangınlarının önlenmesi olmak üzere; vatandaşlarımızın yaşayabileceği olumsuzluklara karşı asayiş, güvenlik, trafik ve alanda tahliye yollarının açık tutulması ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlarda gerekli önlemlerin alınmak kaydıyla festivalin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, festivalin Valiliğimizce yasaklandığına ilişkin haber, yorum ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."