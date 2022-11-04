NİLAY TOPRAK TRAFİKTE UĞRADIĞI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI Güncel Haberler BAKIRKÖY'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. BAKIRKÖY'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. 4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nilay Toprak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› NİLAY TOPRAK TRAFİKTE UĞRADIĞI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.