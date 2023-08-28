Nevşehir'de otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir-Ürgüp kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Üçgüzeller mevkiinde bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Nevşehir'de bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde bir otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.