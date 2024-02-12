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Netanyahu: Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya kadar Refah'a saldırılar sürecek

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve yaklaşık 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah'a saldıracaklarını söyledi.

Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun Rutte'yi Gazze'ye saldırılar hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARI DEVAM EDECEK

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Refah'taki taburlarını hedef alacaklarını söyleyen Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

NE OLDU?

Netanyahu 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik teşkilatına, Refah'a saldırı ve buraya sığınmış yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin başka bölgelere gönderilmesi için plan hazırlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

REFAH KENTİNE SALDIRILARDA 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Refah'taki hastane yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

SİVİLLERİN EVLERİNİ HEDEF ALDILAR

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

HASTANE TEHLİKELİ DURUMDAKİ YARALILARLA DOLDU

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

KARA, HAVA VE DENİZDEN ÇOK SAYIDA SALDIRI

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

REFAH KENTİNDE 1,4 MİLYON FİLİSTİNLİNLİ BULUNUYOR

Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Saldırılarda yerinden olan Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin bölgeye gelmesiyle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Netanyahu, Refah'a saldırı planladıklarını açıkladı

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Sinan Meydan:

ALLAH belanı versin israil

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Alfakurt:

Bir tane Müslüman bu iblise dur diyemiyor ise bu dünya yıkılmaya mahkumdur. Deprem, sel, Tufan, virüs, ne gelirse hak ediyoruz.

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Hüseyin Civelek:

Dünyada nerde terörist ararken sivilleri katleden bir yer var veya olmuşmudur?Avrupa başladı kısıtlamaya bazı şeyleri bu siyonistlere.İslam ülkeleri birleşip bunları yok etmeye başlarsa nereye kaçacaklar.Lanet zalimlerin üzerine olsun.

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