Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci aşamasının ise yakında başlamasını beklediklerini söyledi. Merz ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yürütme biçiminin Almanya'yı 'bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını' belirterek Berlin'in iki devletli çözümden yana olduğunu ifade etti.

  • Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında neredeyse sona gelindi ve ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor.
  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının Almanya'yı bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını söyledi.
  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'in iki devletli çözüme bağlı olduğunu ve Filistin Devleti'nin tanınmasının barış sürecinin sonunda olabileceğini savundu.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

NETANYAHU'DAN "İKİNCİ AŞAMA" MESAJI

Netanyahu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında neredeyse sona gelindiğini ve yakında ikinci aşamaya geçilmesini beklediğini söyledi. Netanyahu, üçüncü aşamanın " Gazze'nin radikallikten arındırılması" olacağını öne sürerek, söz konusu sürecin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Almanya'da da yürütüldüğünü" savundu.

"TRUMP İLE AY SONU GÖRÜŞECEĞİM"

Bu ay sonu ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi de ele alacağını aktaran Netanyahu, ikinci aşamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade etti. Merz'in toplantıda yaptığı Filistin Devleti'nin kurulması çağrısına karşı çıkan Netanyahu, Filistin Yönetimi'ni "meşru bir barış ortağı" olarak görmediklerini söyledi.

NETANYAHU'NUN YÜZÜNE SÖYLEDİ: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLIYIZ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yürütme biçiminin Almanya'yı "bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını" söyledi. Merz, "Almanya, İsrail'in güvenliği, insan onuru ve adalet için ayağa kalkmalı. Savaş halindeki bir ülke ve demokratik bir anayasal devlet olarak İsrail, uluslararası hukuka göre de ölçülmelidir." dedi.

Berlin'in iki devletli çözüme olan bağlılığını yineleyerek Filistin Devleti'nin tanınmasının barış sürecinin "başında değil, sonunda" olabileceğini savunan Merz, Tel Aviv yönetimini işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından "ilhakı anlamına gelebilecek" siyasi veya yapısal eylemlere karşı uyardı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ANCAK MÜZAKERELER YOLUYLA HAYATA GEÇİRİLEBİLİR"

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına değinerek "Hamas'ın Gazze'de bir rolü olamaz. İsrail için tehdit oluşturamaz." ifadelerini kullanan Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trump sayesinde bir barış anlaşması imzalandı ve barış planının ikinci aşamasını uygulamamız gerekiyor. Kalıcı barış mümkündür. Filistin devleti ve iki devletli çözüm ancak müzakereler yoluyla hayata geçirilebilir."

Gazze'de Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini savunan Merz, "Bence Filistin Yönetimi reforma hazır ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Mahmud Abbas'la görüştüm. Almanya, Filistin Devleti'ni tanımıyor çünkü sonunda ne olacağını kimse bilmiyor, ön koşullar henüz oluşmadı. İsrail'in güvenliğini sağlamanın bir yolunun olduğundan emin olmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

