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Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok etme hedefinde olduklarını duyurdu. Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz." tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok etme hedefinde olduklarını açıkladı. Netanyahu, esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetle ilgili eleştirilerin hedefi oldu.

NETANYAHU'DAN HAMAS'A TEHDİT

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip ettiği için eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok edeceklerini ileri sürdü. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ı ortadan kaldıracaklarını ve tüm rehineleri geri getireceklerini iddia etti.

"HAMAS'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Gazze'deki tüm İsrailli rehinelerin dönmesi için her şeyi yapacaklarını ileri süren Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi müzakeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek heyete, arabuluculara tüm esirlerin dönmesi talebini iletmelerini söylediğini kaydetti. Netanyahu, "Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve ABD'nin Gazze'de kontrolü ele alma" fikirlerini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump ile aynı düşünceleri taşıdığını belirterek, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz." tehdidinde bulundu.

Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

3 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 183 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Gazze'deki 3 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı. İsrail, 15 ay boyunca ağır İsrail bombardımanının yaşandığı ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı Gazze'de, serbest bırakılan esirlerin zayıflamış görüntüleri sebebiyle "endişelerini" arabulucu ülkelere (ABD, Katar ve Mısır) iletildiğini açıklamıştı.

NETANYAHU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde esir ailelerinin ve muhalefetin eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Esir yakınları ve muhalif isimler, ABD'den dönmeyen ve Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetine Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisi vermediği iddia edilen Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart asmıştı. Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verilmişti.

Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

kuduz kopek sonun yakiindir

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Haber YorumlarıMGk:

70 yıldır geçemediğin Hamas'tan mı bahsediyoruz

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Haber YorumlarıEmir Güler:

KÖPE.K SURATLI

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Haber Yorumlarıtütün kolonyası:

ne oe ymışsın korkakyahu

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