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Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a ABD-İran mutabakatının Lübnan maddelerinin Tel Aviv için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a ABD- İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürüldü.

"İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYECEK"

Yedioth Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD- İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi. Haberde, Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran ile sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde, İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti.

KABİNEDEN NETANYAHU'YA DESTEK

Öte yandan, dün yapılan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında bakanların büyük çoğunluğunun Netanyahu'nun Lübnan konusundaki tutumuna tam destek verdiği aktarıldı.

KATZ: İŞGAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

MUTABAKATTA ASKERİ OPERASYONLAR SONA ERECEK DENMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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