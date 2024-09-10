Necmettin Erbakan Üniversitesi 2024 Bölüm Birincileri Mezuniyet Töreni

Necmettin Erbakan Üniversitesince 2024 yılı bölüm birincileri mezuniyet töreni düzenlendi.

2023-2024 Akademik Yılı Bölüm Birincileri Mezuniyeti ve Geleceğe Mesaj Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yaptığı konuşmada, şehrin en başarılı insanlarıyla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmasında üniversitenin akademik başarısına değinen Rektör Zorlu, "Gençlerimiz çalıştılar ve bir derece kazandılar. Bizler de çok çalıştık ve derecemizi aldık. Öğrencilerimiz nasıl ki kendi çalışmalarının karşılığı olan notlarla bir derece elde ettilerse, üniversiteler de aynı şekilde, çeşitli alanlardaki faaliyetlerine göre, dünya çapında ve kendi ülkelerinde bir sıralamaya tabi tutuluyor. Dünyadaki üniversitelerin konumlarına dair en güvenilir listelerden biri olan İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) her yıl yayımladığı üniversite sıralamasında "Öğretim" kategorisinde, Türkiye'deki genç üniversiteler arasında geçen yıl birinci olmuştuk. Bu başarımızı bu yıl da devam ettirdik ve yine birinciliği kaptırmadık" dedi.

Bu başarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini anlatan Zorlu, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde 673 üniversitenin değerlendirildiği, Türkiye'den 80 üniversitenin başvuru yaptığı listede 58 Türk üniversitesi yer aldı. Üniversitemiz, Dünya Genç Üniversiteler 2024 listesinde Türkiye'den katılan üniversitelerin genel sıralamasında 8'inci, devlet üniversiteleri arasında 2'nci oldu. Eğitim kurumları ve üniversiteler, yıllar, on yıllar hatta yüzyıl süren bir eğitim geleneğiyle var olmuşlardır ve biz henüz 2010 yılında kurulan, genç bir üniversiteyiz. Bu güzel haberler, yıllar, on yıllar sonra gelecek daha büyük başarıların habercisidir. Mezunlarımızın başarılarını bir kat daha parlatan bu gerçeklerin farkında olduğunu biliyorum. Mezunlarımız İyi bir dereceyle mezun olmakla kalmadılar, iyi bir üniversiteden iyi bir dereceyle mezun oldular."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.