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Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı

Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Esenboğa Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Ülkesinin ilk açık kimlikli eşcinsel başbakanı olan Jetten'in, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli nişanlısı Nicolas Keenan'ın resmi ziyaret programında bulunmaması ise zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Esenboğa Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından resmi törenle karşılandı. Hollanda'nın ilk açık kimlikli eşcinsel başbakanı olan Jetten'in, kamuoyunda sık sık birlikte görüntülendiği Arjantinli nişanlısı Nicolas Keenan'ın ise Ankara programında yer almadığı görüldü.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Jetten'i, Esenboğa Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Hollanda Başbakanı, resmi karşılama töreninin ardından zirve kapsamındaki temaslarına başladı.

NİŞANLISI ANKARA'YA GELMEDİ

Jetten'in uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli milli çim hokeyi oyuncusu Nicolas Keenan'ın, NATO Zirvesi kapsamındaki Ankara ziyaretine katılmadığı dikkat çekti. Çift, daha önce birçok resmi ve sosyal etkinlikte birlikte görüntülenmişti. Ankara programında Keenan yer almazken, Jetten resmi heyetiyle temaslarını sürdürüyor.

HOLLANDA TARİHİNE GEÇTİ

Demokratlar 66 (D66) partisinin lideri olan 38 yaşındaki Rob Jetten, 2025 seçimlerinin ardından aylar süren koalisyon görüşmeleri sonucunda kurulan hükümetin başbakanı olarak seçildi. Kral Willem-Alexander'ın huzurunda 23 Şubat 2026'da yemin ederek göreve başlayan Jetten, Hollanda tarihinin en genç başbakanlarından biri olmasının yanı sıra, ülkenin ilk açık kimlikli eşcinsel başbakanı olarak da tarihe geçti.

ZİRVENİN GÜNDEMİ GÜVENLİK VE SAVUNMA

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderlerin Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamaları, Ukrayna'ya verilen destek ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıkları ele alması bekleniyor. Jetten'in de zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Hollanda'yı güvenlik ve savunma gündeminde temsil etmesi öngörülüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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