NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın silah kullanması meşru müdafaa hakkıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını hedef almak için kullanabilmesinin "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu" belirterek, "Meşru müdafaa gerilimi tırmandırmak değildir." dedi.

Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri bakanlarıyla yapılan toplantıda nihai kararlar alınmadığını ifade eden Stoltenberg, buna rağmen NATO'nun Ukrayna'ya ekipman ve eğitim sağlamada daha büyük rol oynaması, çok yıllı mali taahhütte bulunulması ve müttefikler arasında adil yük paylaşımı yapılması konusunda ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların yüzde 99'unun NATO müttefiklerinden geldiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Dolayısıyla NATO'nun bu çabalarda daha büyük bir rol oynaması mantıklıdır. Bu sayede NATO yapılarını kullanarak desteğimizi daha sağlam bir zemine oturtabilir, Kiev'e daha fazla öngörülebilirlik sağlayabilir ve hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabiliriz." dedi.

"Müttefikler Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar avro destek vermeye devam etmeli"

Stoltenberg, müttefiklere Ukrayna'ya çok yıllı mali taahhütte bulunulmasını önerdiğini anlatarak, "Müttefikler Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar avro değerinde askeri destek sağlamıştır. Gerekli olduğu sürece her yıl en az bu düzeyde desteği sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yardım konusunda müttefiklerin yükleri adil şekilde paylaşmasının önemli olduğunu kaydeden Stoltenberg, böylelikle hesap verebilirliğin artacağını ve Ukrayna'nın uzun vadeli plan yapabilmesi için gereken öngörülebilirliğin sağlanacağını dile getirdi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de ele alındığını bildirerek, "Müttefikler Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğu konusunda hemfikirdir ve bu yolda ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Geniş çerçevede, üyelik Ukrayna'nın nihai güvenlik garantisi olacak, kalıcı barışı temin edecek ve yeniden yapılanma için gereken istikrarı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Gerilimi tırmandıran Rusya"

Stoltenberg, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin "bölgesel gerilimi tırmandırma riski" hakkında devam eden tartışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu savaşı Rusya başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en kanlı çatışmayı başlattılar. Rusya, hastaneleri, okulları ve alışveriş merkezlerini vuruyor. Rusya elektrik ve su altyapısını bombalıyor. Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürüyor. Ukrayna kendisini Rusya'nın yok edici vahşetine karşı savunuyor. Açık konuşayım, meşru müdafaa gerilimi tırmandırmak değildir. Meşru müdafaa, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır."

Stoltenberg, "Rusya son dönemde Harkiv bölgesinde yeni cepheler açarak ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik yeni saldırılar düzenleyerek gerilimi tırmandıran taraf oldu. Savaş büyüdükçe bir bütün olarak desteğimiz de büyümeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik desteklerden rahatsızlık duyduğu için tehditlerde bulunduğunu belirten Stoltenberg, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO müttefiklerini Ukrayna'ya destek vermekten caydırmak istiyor. Ama yılmadık ve yılmayacağız." dedi.