NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, hibrit saldırıların ittifakı bölmediğini söyledi

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NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, son dönemdeki hava sahası ihlalleri, dron olayları ve hibrit faaliyetlerin müttefiklerin kararlılığını sınadığını belirterek, bu girişimlerin NATO'yu daha birlik içinde ve kararlı hale getirdiğini, ittifakın tehditlere karşı planları, komuta yapısı, birlikleri, sistemleri ve silahlarıyla hazır olduğunu bildirdi.

NATO Askeri Komite Başkanı Cavo Dragone, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen ve müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getiren NATO Askeri Komite Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cavo Dragone, Baltık Denizi ile Kuzey Atlantik arasındaki Kopenhag'da bir araya gelmelerinin NATO'nun tüm kanatlarda ve alanlarda benimsediği 360 derecelik güvenlik yaklaşımını yansıttığını söyledi.

Rusya'nın son haftalar ve aylardaki tehlikeli davranışlarının NATO'nun kararlılığını sınadığını belirten Cavo Dragone, hava sahası ihlalleri, dron olayları ve hibrit faaliyetlerin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Cavo Dragone, Rusya'nın, müttefiklerin güvenini zedelemek ve birliklerini zayıflatmak amacıyla bilişsel savaşa giderek daha fazla yatırım yaptığını dile getirerek, "Tehdit gerçek ancak açıkça ifade etmek isterim ki bu girişimler bizi bölmüyor, araçlarımızı geliştiriyor, bizi daha birlik içinde ve daha kararlı hale getiriyor." dedi.

NATO güçlerinin son dönemdeki olaylara hızlı ve etkili karşılık verdiğine dikkati çeken Cavo Dragone, bunun ittifakın müttefik topraklarının her santimetresini savunmaya hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Cavo Dragone, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güvenilir, güçlü ve yeterli kaynaklara sahip olması gerektiğine işaret ederek, bunun Ukrayna'ya verilen destekle birlikte yürütüleceğini söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya teçhizat, eğitim ve yardım sağlamayı sürdürdüğünü bildiren Cavo Dragone, Ukrayna'nın savunmasından önemli dersler çıkarıldığını ifade etti.

Cavo Dragone, toplantıda NATO zirvesinde alınan kararların uygulanma sürecini değerlendirdiklerini ve taahhütlerin askeri gerçekliğe dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yatırımların savaşa hazır birlikler, konuşlandırılabilir kabiliyetler ve uygulanabilir planlar ortaya çıkarması gerektiğini vurgulayan Cavo Dragone, "Daha güçlü ve daha adil bir NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa." diye konuştu.

Cavo Dragone, toplantıda hava ve füze savunması, dronlar, siber güvenlik ve uzay alanındaki kabiliyetlerin ele alındığını söyleyerek, kuvvetlerin hızlı ve geniş ölçekte hareket edebilmesi, uzun süre görev yapabilmesi ve savaşabilmesi için operasyonel hazırlığın hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Savunma sanayisine de mesaj veren Cavo Dragone, müttefiklerin büyük miktarlarda alım yapmaya hazır olduğunu, yatırımların arttığını ve talebin açıkça ortaya konduğunu kaydetti.

Cavo Dragone, deniz altı kablolarından enerji ve dijital ağlara kadar kritik altyapının korunması gerektiğini vurgulayarak, toplumsal dayanıklılığın savunma ve caydırıcılığın temel unsurları arasında bulunduğunu söyledi.

Hibrit saldırılar

Rusya'nın Polonya sınırını ihlal etme ihtimali ve NATO'nun hibrit saldırılara nasıl karşılık vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Cavo Dragone, ittifakın bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Cavo Dragone, NATO'nun savunma ittifakı olduğunu ve gerilimin yönetilmesinin ittifakın temel yaklaşımının parçasını oluşturduğunu belirtti.

Toplantıda muhtemel bir Rus saldırısının ele alınmadığını ancak doğu kanadındaki savunmanın güçlendirildiğini aktaran Cavo Dragone, "Güvenilir olmalı ve güç mesajı vermeliyiz. Topraklarımızın her santimetresini savunacağımızı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cavo Dragone, hibrit faaliyetlerin genellikle NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesinin uygulanmasını gerektirecek eşiğin altında kaldığına dikkati çekerek, bu nedenle her hibrit saldırının otomatik olarak 5. maddeyi devreye sokmadığını kaydetti.

NATO'nun hibrit saldırılara karşı daha agresif bir tutum izleyip izlememesi gerektiğine ilişkin soru üzerine Cavo Dragone, hibrit tehditlerin siber saldırılardan bilişsel savaşa kadar geniş bir alanı kapsadığını dile getirdi.

Cavo Dragone, bu tür saldırılarda öncelikle sorumlunun belirlenmesi ve ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, hibrit faaliyetlerin amacının kamuoyunda siyasi liderlere ve NATO'ya karşı güvensizlik oluşturmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların karşılaştıkları bilgileri hemen kabul etmemeleri ve kaynaklarını doğrulamaları gerektiğini belirten Cavo Dragone, her gün binlerce siber saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıların sayısının giderek arttığını ifade etti.

Cavo Dragone, Rusya'nın bilişsel savaş faaliyetlerine yılda yaklaşık 2 milyar dolar ayırdığını ve bu alanda uzun süredir faaliyet gösterdiğini anlattı.

Daha önce La Repubblica ve Financial Times'a yaptığı açıklamaların doğru biçimde aktarılmadığını belirten Cavo Dragone, sözlerinin yaklaşık 30 bin kez paylaşıldığını, bunların önemli bölümünün Rus veya Rusya tarafından kontrol edilen mecralar üzerinden yayıldığını söyledi.

Batılı medya kuruluşlarının da bu anlatıyı sorgulamadan aktardığını kaydeden Cavo Dragone, bunun bilişsel savaşın işleyişine örnek oluşturduğunu ifade etti.

NATO'nun doğu kanadı

Doğu kanadında yeterli güç bulunup bulunmadığına ilişkin soruya Cavo Dragone, NATO'nun bölgeye yönelik güç planının olası bir gerilim veya olumsuz gelişme karşısında uygulanmak üzere hazır olduğu yanıtını verdi.

Karar alma sürecini mümkün olduğunca hızlandırmak için tepki mekanizmalarının önceden belirlendiğini aktaran Cavo Dragone, doğu kanadına ilişkin 4 bin sayfalık plan bulunduğunu dile getirdi.

Cavo Dragone, "İttifak hazır, komuta yapısı hazır, birlikler, sistemler ve silahlar hazır. Hem ihtiyaç duyduğumuz hacme hem de gerekli gelişmiş kabiliyetlere sahibiz. Her şey hazır." dedi.

NATO'nun değişen tehditlere uyum sağladığını belirten Cavo Dragone, olası bir saldırıyı düzenleyen tarafın kazanacağından çok daha fazlasını kaybedeceğini söyledi.

Cavo Dragone, "Caydırıcılık budur. Mevcut durum korunursa barış içindeyiz. Silahlı bir barış olabilir ama yine de barıştır." ifadesini kullandı.

"Savunma şirketleri daha fazlasını yapmalı"

NATO'nun mühimmat stoklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Cavo Dragone, Ukrayna'daki savaşın her gün tüketilen mühimmat miktarının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Savunma şirketlerinin birkaç yıl öncesine kadar geçerli olan barış dönemi üretim anlayışından, daha yüksek ve uzun süre sürdürülebilir üretime geçmesinin teşvik edildiğini anlatan Cavo Dragone, sektörde önemli değişiklikler yaşandığını ancak hala katedilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu söyledi.

Cavo Dragone, üretimin ihtiyaç duyulan miktar ve hızda artırılabilmesi için geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu belirterek, savunma yatırımları için gerekli mali kaynağın bulunduğunu vurguladı.

"Para masada. Kabiliyetlerin kullanıma sunulması hızlanmalı." diyen Cavo Dragone, savunma şirketlerinin taleplere karşılık verdiğini ancak daha fazlasını yapmaları gerektiğini ifade etti.

"Dron Edge önceliğimiz"

Cavo Dragone, NATO'nun "Dron Edge" isimli dron girişimine ilişkin bir soru üzerine, bunun 50 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu ancak yeni kabiliyetlerin hizmete alınmasına ilişkin kesin takvimi bilmediğini söyledi.

Girişimin NATO için öncelikli olduğunu vurgulayan Cavo Dragone, doğu kanadında hava savunması, dron ve dron karşıtı kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik başka çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA